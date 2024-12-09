Stratcom Summit 24, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla İstanbulda düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nun (Stratcom Summit 24) dördüncüsü, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla 13-14 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmalarıyla başlayacak foruma Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

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Forumda Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming'in video mesajı katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca forumda Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Libya İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, Lübnan Enformasyon Bakanı Zaid Makary, Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh, Gabon İletişim ve Medya Bakanı Laurence Ndong, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, NATO Kamu Diplomasisi Genel Sekreter Yardımcısı Marie-Doha Besancenot, Birleşik Krallık Başbakanlık Devlet İletişim Hizmetleri, Ticaret ve Refah Uygulamaları Başkanı Emma Turner başta olmak üzere çok sayıda ülkenin bakan ve iletişim kurumlarının başkanları panellerde konuşma yapacak.

REKLAM YAPAY ZEKAYLA YAŞANAN DEĞİŞİMLER MASAYA YATIRILACAK Türkiye'nin en büyük iletişim zirvesi olma özelliğini taşıyan Stratcom Summit 24, uluslararası iletişimin öncü isimlerini bir araya getirerek yapay zekayla iletişim alanında yaşanan değişimleri tartışmaya sunacak, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar ve zorluklar irdelenecek. Stratcom Summit 24'de yapay zekanın iletişimdeki dönüştürücü etkisini merkeze alarak kamu iletişimi, yeni iletişim stratejileri, habercilik, dijital medya ve diplomasi, dezenformasyonla mücadele ve kriz yönetimi, dijital etik ve siber güvenlik gibi pek çok güncel konu ele alınacak.

Forumda 30 ülkenin önde gelen kamu, özel sektör, sivil toplum, medya, akademi ve düşünce kuruluşlarından 64 yerli ve yabancı uzman, konuşmacı olarak yer alacak. 8 panel, 4 konuşma ve 6 bire bir oturumdan oluşan forum, 3 binden fazla yerli ve yabancı misafiri ağırlayacak. Etkinliğe kamu kurumlarından özel teşebbüslere, sivil toplumdan düşünce kuruluşlarına çeşitli sektörlerden iletişim uzmanlarının yanı sıra akademisyen ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı bekleniyor.

Programın ilk gününde "Ulusal Stratejide Yapay Zeka: Dijital Dönüşüm ve Stratejik", "Yapay Zeka Çağında Dijital Şeffaflık: Veri Güvenliği ile Kamu Yararını Sağlamak", "Uluslararası Stratejik İletişimde Yapay Zeka: Küresel İş Birlikleri ve Yasal Düzenlemeler" ve "Dezenformasyonla Mücadelede Yapay Zeka: Kamu Kurumları için Stratejik Araçlar" panelleri düzenlenecek.

REKLAM Bunun yanı sıra aynı gün 3 ayrı bire bir oturum gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Yapay Zeka Çağında Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Perspektifi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Yapay Zeka ve Stratejik İlerleme: Azerbaycan'ın Geleceği için Bir Vizyon", Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh de "Dijital Dönüşümü Şekillendirmek: Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu" başlıklı konuşma yapacak.

İkinci gününde ise "Yapay Zeka Destekli Kriz İletişimi: Kamu Güvenliği için Stratejiler", "İletişimde Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik: Güvenliğin Sağlanması", "Yapay Zekanın Gazetecilik Üzerine Etkisi: Deepfake Tehdidi Karşısında Tarafsızlığı ve Doğruluğu Koruyabilme" ile "Yapay Zeka ve İletişim Etiği: Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği Yönetmek" başlıkları altında uzmanlar değerlendirmelerini sunacak.

"Bilgi Çağında Tehditlere Karşı Caydırıcılık ve Savunma: NATO ile Bir Söyleşi", "Yapay Zekanın Nöroteknolojiyi Dönüştürmedeki Rolü", "Sanat Teknolojisinde Yeni Ufuklar", "Yapay Zeka ve Diplomasi: Türkiye'nin Teknoloji Odaklı Gelecek Vizyon Stratejisi", "Kamu İletişiminin Etkinliği için Küresel Stratejiler", "Yapay Zeka ve Dijital Medyanın Gelişimi", "Barışın İnşasında Dijital Diplomasinin Rolü" başlıklı konuşma ve bire bir oturumlarda da yapay zekanın dış politika ve iletişim faaliyetlerini devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından nasıl şekillendirdiğine odaklanılacak.

REKLAM Etkinlik alanında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TOBB, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi stantları katılımcılarla buluşacak. Ayrıca etkinliğe özel tasarlanmış yapay zeka deneyim alanları katılımcıların ilgisine sunulacak. "ÖNCÜ ETKİLEŞİM MERKEZİ HALİNE GELMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ" Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2021 yılında Stratcom Summit'i düzenlemeye karar verdiğimizde zirvemizin stratejik iletişim alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan herkes için uluslararası bir etkileşim ortamı ve küresel bir platform olmasını amaçlamıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Stratcom'un bugün küresel bir marka ve öncü bir etkileşim merkezi haline gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Stratcom'un ve bu çatı altında düzenlenen Hackathon, StratcomYouth, Afet İletişimi, Stratcom Akademi gibi yan etkinliklerle, Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı uluslararası iletişim zirvesi olduğunu kaydeden Altun, bu yıl da dünyanın dört bir yanından bakan, iletişim profesyoneli ve alanında uzman akademisyenleri İstanbul'da bir araya getirecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Altun, forumun bu yılki temasının çağın en çarpıcı gelişmelerinden birini odağına aldığını vurgulayarak, şunları ifade etti: "Yapay zekanın ve gelişen teknolojilerin, iletişim alanında devrim niteliğinde fırsatlar sunduğunu hepimiz görüyoruz ancak bu dönüşüm sadece olumlu taraflarıyla gelmiyor. Bu dönüşümün aynı zamanda dikkate alınması gereken çok önemli riskleri de mevcut. Stratcom 24'te bu fırsat ve riskleri, yapay zeka teknolojilerini insanlığa fayda getirecek şekilde nasıl kurgulamamız gerektiği, geleceğimizi insanlık olarak birlikte nasıl planlayacağımız gibi konuları dünyanın dört bir yanından gelerek İstanbul'da bizlerle buluşacak katılımcılarla değerlendireceğiz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Stratcom Summit 24'ün uluslararası işbirliğini güçlendirecek, bilgi paylaşımını artıracak ve çözüm odaklı yaklaşımları hayata geçirecek önemli bir adım olacağına inanıyorum."