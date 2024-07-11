Stoltenberg: Ukrayna'ya destek, NATO'yu çatışmaya taraf yapmayacak

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Genel Sekreter Stoltenberg, NATO Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında, müttefiklerin transatlantik savunmayı güçlendirme kararı aldığını ve bu çerçevede endüstriyel üretimin arttırılacağını belirterek, aynı zamanda hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirileceğini bildirdi.

Stoltenberg, Ukrayna-NATO Konseyi'nin yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla gerçekleşeceğini ifade etti.

AA'nın haberine göre; Ukrayna'ya ilişkin destek paketinin kabul edildiğini belirten NATO Genel Sekreteri, "Biz bunu savaşı uzatmak için yapmıyoruz. Aksine, savaşın bir an önce bitmesi için yapıyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e boyun eğmek istemiyorsak kararlı olmak zorundayız." diyerek, Ukrayna'nın temel reformları sürdürmesi halinde NATO'ya üyeliğinin "geri çevrilemez" olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın güvenlik güçlerine uzun vadeli desteğin devam edeceğinin altını çizen Stoltenberg, "(Ukrayna'ya askeri destek) NATO'yu çatışmanın tarafı haline getirmeyecek. Ukrayna'nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı. Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin bu kelimeleri kullanmayı tercih ettiklerini belirterek, "Kelimeler önemli, beklenti ve gündem oluşturur. Ancak faaliyetler belirleyici olacaktır." şeklinde konuştu.