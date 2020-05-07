Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi. Tomas, "Bjelica ile iki kez konuştum, ona Fenerbahçe'ye giderse çok baskı altında olacağını söyledim. Bjelica kendisi de söyledi, iki defa başkanla konuştu. Son durumu ne, bilmiyorum"dedi.

2 MİLYON EURO

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bjelica'yla görüşen Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin detayları gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik adamla görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.