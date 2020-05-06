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HaberlerFutbolSon dakika Fenerbahçe haberleri - Bjelica'dan "sezon sonu" talebi

Bjelica'dan "sezon sonu" talebi

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında önemli bir yere sahip olan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile temaslar sürüyor. Normal şartlarda görüşmeler için İstanbul'a davet edilen Bjelica koronavirüs salgını nedeniyle gelemeyince görüşmelerin belli bir bölümü görüntülü gerçekleştiriliyor. Bu görüşmeler esnasında Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakan Bjelica, göreve mevcut sezon bittikten sonra başlamayı istediğini ifade etti. Fenerbahçe kanadı ise bu duruma sıcak bakmıyor

06.05.2020 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Nenad Bjelica
Ahmet Selim Kul

Sezona geçtiğimiz yılın ortasında gelen Ersun Yanal ile başlayan fakat şampiyonluk yarışının dışında kalınmasıyla tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü operasyonda birçok isimle temas sağlanırken bunlardan biri de Dinamo Zagreb'te maaşlarında indirim yapmayan yardımcılarının kovulmasıyla görevden ayrılan Nenad Bjelica oldu. Bjelica da Fenerbahçe'de çalışmaya sıcak bakarken, yaklaşık 2 hafta önce Hırvat teknik direktör görüşmelerin bir adım ileriye taşınması için İstanbul'a getirilmeye çalışıldı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; tüm çabalara rağmen koronavirüs salgını nedeniyle özel uçak ile dahi olsa İstanbul'a gelemeyen Bjelica ile temaslar telefon ve görüntülü konuşmalar üzerinden sürdürülmeye devam etti. Fenerbahçe'nin önemli teknik adam adaylarından biri olan Bjelica bu görüşmeler esnasında bazı şartlarını sunarken, kendisi göreve hemen değil sezon tamamlanınca başlamak istediğini ifade etti. Bjelica'nın kendi hazırladığı, kendi kurduğu takımla çalışmak istediği ve bu yüzden böyle bir talepte bulduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE "HEMEN" DİYOR

Fakat bu talebe Fenerbahçe cephesi çok sıcak bakmıyor. Bjelica ile her konuda anlaşılması halinde göreve hemen başlamasını isteyen başkan Ali Koç bu konunun net bir şekilde altını çizdi. Görüşmelerde bu anlaşmazlık yaşansa da genel anlamda anlaşma zemininin sağlanması halinde bu konu çözülebilecek bir sorun olarak görülüyor.

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