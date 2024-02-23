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        Haberler Spor Futbol İngiltere Sterling'in gözü Carabao Kupası'nda - Futbol Haberleri

        Sterling'in gözü Carabao Kupası'nda

        Londra'nın köklü takımlarından Chelsea'nin, İngiliz Milli oyuncusu Sterling pazar günü Liverpool'la Carabao Kupası final maçına çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:44
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        Sterling'in gözü Carabao Kupası'nda
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        İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen İngiliz futbolcu Raheem Sterling, kariyerindeki 6. Carabao Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkacak. 29 yaşındaki yıldızın hedefi 6. kupasını kazanmak.

        5 CARABAO KUPASI KAZANDI

        29 yaşında olan Raheem Sterling, 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılların da Manchester City kulubünde Carabao Kupasını kazanmayı başardı.

        Oyuncu Chealse ile 2023-2024 sezonunda da tekrardan kupayı kazanmak istiyor, kupayı kazanırsa eski takım arkadaşları Sergio Aguero ve Fernandinho ile kupa sayısını eşitlemiş olacak.

        The Sun'ın haberine göre; Sterling şunları söyledi: "Bunu başarmak çok büyük bir başarı olacak. Bu zevke sahip olduğunuzda her zaman daha fazlasını istersiniz.

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        Oyuncu Anfield stadyumunda Chelsea formasını terletecek. Futbolcunun büyüdüğü ev ile stadyum arasında bir kaç metre mesafe olduğundan dolayı evinde kupa kazanmaya gidiyor.

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        2010-2015 sezonlarında Liverpool forması giyen Raheem Sterling, Merseyside ekibinden Manchester City'e transfer oldu. 2022 yılında Mavi-Beyaz'lı ekipten 47,5 milyon pound karşılığında, Sterling'in son durağı Chelsea oldu.

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