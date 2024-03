Stephen Hawking kaç yaşında öldü? Stephen Hawking kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

REKLAM advertisement1

Stephen William Hawking, 8 Ocak 1942'de İngiltere'nin Oxford şehrinde dünyaya geldi. Cambridge Üniversitesi'nde kozmoloji alanında çalışmalar yaparken, 21 yaşındayken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konulan Hawking, tıp biliminin öngörülerinin aksine, bilim dünyasına katkıda bulunmaya devam etti. Hawking'in evrenin kökeni ve yapısı üzerine geliştirdiği teoriler, kara delikler ve zamanın doğası üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Bu yazımızda, Hawking'in hayatına, ne zaman, neden ve nasıl öldüğüne ve bilime yaptığı katkılara dair detaylara yer vereceğiz.

Stephen Hawking Kimdir?

Stephen William Hawking, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında fizik ve kozmoloji alanında önemli katkılarda bulunmuş, dünya çapında tanınan bir İngiliz teorik fizikçi ve yazardır. Kendisi, modern fiziğin en etkileyici figürlerinden biri olarak kabul edilmekte ve Einstein'dan bu yana gelmiş geçmiş en parlak zihinlerden biri olarak anılmaktadır. Hawking, yaşamı boyunca pek çok onur derecesi alarak bilimsel başarılarını taçlandırmış, 1982 yılında İngiltere'nin prestijli CBE (Commander of the Order of the British Empire) ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, bilim dünyasının saygın kurumları olan Royal Society ve Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyesi olarak bilim alanına yaptığı katkılar taçlandırılmıştır.

Hawking, 8 Ocak 1942'de İngiltere'nin Oxford şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğunu Londra'nın biraz dışında, St Albans'da geçirdi ve 11 yaşında St Albans Okulu'na kaydoldu. Genç yaşlarda matematiğe olan ilgisiyle dikkat çeken Hawking, eğitim hayatına Oxford Üniversitesi'nde devam etti. Burada fizik eğitimi alırken, babasının isteği üzerine tıp eğitimi almak yerine kendi ilgi alanına yöneldi. Üniversiteden birinci sınıf onur derecesi ile mezun olduktan sonra, kozmoloji alanındaki çalışmalarına Cambridge Üniversitesi'nde devam etmek için bu şehre taşındı. Burada, ilk olarak Fred Hoyle'un danışmanlığını istemesine rağmen, Dennis Sciama'nın rehberliğinde çalışmalarına başladı. Cambridge'de doktorasını tamamladıktan sonra, araştırmalarına Gonville and Caius College'da devam ederek akademik kariyerine başlamıştır.

Hawking, evrenin temel ilkelerini araştıran çalışmalarıyla tanınır. Roger Penrose ile birlikte, Genel Görelilik Teorisi'nin evrenin Big Bang ile başlayıp kara deliklerle sonlanabileceğini gösteren çalışmalarıyla tanındı. Bu çalışmalar, kuantum mekaniği ile genel görelilik teorisinin birleştirilmesi gerektiğine dair önemli kanıtlar sundu. Hawking ayrıca, kara deliklerin aslında "kara" olmadığını, radyasyon yaydıklarını ve zamanla buharlaşabileceğini öne sürdüğü Hawking radyasyonu teorisiyle de ünlüdür.

Hawking, bilimsel teorilerini geniş kitlelere ulaştırma konusunda da özel bir yeteneğe sahipti. "Zamanın Kısa Tarihi" başta olmak üzere yazdığı kitaplar, karmaşık teorik fizik konularını anlaşılır bir dille anlatmasıyla milyonlarca kopya sattı ve dünya çapında popüler oldu. Hayatı boyunca bir "Yaratan"a ihtiyaç duyulmadığını savunan Hawking, evrenin ve varoluşun bilimsel açıklamalarının peşinde koştu.

Stephen Hawking Ne Zaman Öldü?

Stephen Hawking kaç yaşında öldü sorusu zamanının ötesinde bir zihin olarak kabul edilen Hawking ile ilgili merak edilen bir konudur. Hawking 2018 tarihinde 76 yaşında yaşama veda etti.

Stephen Hawking Neden Öldü?

14 Mart 2018'in erken saatlerinde, İngiltere'nin Cambridge kentindeki evinde, Stephen Hawking 76 yaşında yaşama veda etti. Ailesi, ünlü fizikçinin son anlarını "huzur içinde geçirdiğini" belirten bir açıklama yayımladı. Hawking, gençliğinin başlarında, yani 21 yaşında yakalandığı ve günümüzde hâlâ tedavisi bulunmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Bu hastalık, Hawking'in yaşamının büyük bir bölümünde ona eşlik etmiş ve bilimsel çalışmalarına ilham kaynağı olmuştur.