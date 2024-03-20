Rasim Öztekin kaç yaşında öldü? Rasim Öztekin kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Türk tiyatrosu ve ekranların unutulmaz isimlerinden Rasim Öztekin, mizahı ve derin karakter analizleriyle kendini sevdiren bir sanatçıydı. Sahne ve ekranlarda sergilediği unutulmaz performanslarla geniş bir hayran kitlesi edinen Öztekin, sanat dünyasında derin izler bıraktı. Bu yazımızda Rasim Öztekin'in hayatını, sanatını ve ne yazık ki beklenmedik şekilde aramızdan ayrılışını ele alacağız. Kim olduğu, ne zaman, neden ve nasıl öldüğüne dair tüm detaylarıyla Rasim Öztekin'in hikayesine yakından bakacağız.

Rasim Öztekin Kimdir?

Rasim Mükerrem Öztekin, Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının seçkin figürlerinden biri olarak, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlayan sanatçı, ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Sanat yolculuğunun ilk adımlarını İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde atarak amatör tiyatro çalışmalarıyla sahne tecrübesi kazandı. Tiyatro kariyerine profesyonel anlamda Ferhan Şensoy'un öncülük ettiği Ortaoyuncular topluluğuna katılarak başladı. Sanat hayatına büyük katkılarda bulunan Rasim Öztekin, 2016 yılında Ferhan Şensoy'dan Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu devraldı ve bu geleneksel sembolü 20 Eylül 2020'de Şevket Çoruh'a aktardı.

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Tiyatroculuğunun yanı sıra, 1992 ile 1995 yılları arasında televizyon ekranlarında şov programlarına imza atan Öztekin, Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan "2071'de Türkiye" adlı müzikalde hem yönetmenlik hem de oyunculuk yaparak sanatını farklı alanlara taşıdı. Sinema ve televizyon yapımlarında da önemli roller üstlenen Öztekin, aynı zamanda TRT için program metinleri yazdı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Sanatçının zengin kariyeri, Mart 2020'de açılan resmi YouTube kanalı Rasim Öztekin TV ile dijital dünyada da yaşamaya devam etmektedir.

Filmleri:

Bir Günlük Aşk

Koğuş

Arabesk

Kurt Kanunu

Tersine Dünya

Türk Tutkusu

Bay E Şef

O.R.A.

Pardon

Şans Kapıyı Kırınca

Balıketi

Kapılara Dikkat

Kabadayı

Kanal-İ-Zasyon

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

Gelecekten Bir Gün

Vay Arkadaş

Düğün Dernek İsmail

Mandıra Filozofu

Düğün Dernek 2: Sünnet

Bak Hele Bak

Çalgı Çengi İkimiz

Dijital Esaret

Baba Parası

Tiyatro Oyunlar:

Şahları da Vururlar

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

Anna’nın 7 Ana Günahı

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler

Hayrola Karyola

Eşek Arıları

Muzır Müzikal

İçinden Tramvay Geçen Şarkı

İstanbul’u Satıyorum

Don Juan İle Madonna

Soyut Padişah

Yorgun Matador

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

Güle Güle Godot

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri

Haldun Taner Kabare

Çok Tuhaf Soruşturma

Parasız Yaşamak Pahalı

Fişne Pahçesu

Kökü Bitti Zıkkım Zulada

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu

Biri Bizi Dikizliyor

Uzun Donlu Kişot

Kiralık Oyun

Boşgezen ve Kalfası

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Rasim Öztekin Ne Zaman Öldü?

Rasim Öztekin kaç yaşında öldü sorusu usta sanatçının hayranları tarafından merak edilen bir konudur. Usta Sanatçı Öztkin 2021 yılında 62 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Rasim Öztekin Neden Öldü?

Rasim Öztekin, 2004 yılında kalp yetmezliği tanısı almış, bu durum sanatçının yaşamını ve sağlık durumunu önemli ölçüde etkilemiştir. Usta oyuncu, uzun yıllar boyunca kalp sağlığı ile ilgili mücadelesini sürdürmüştür. Ne yazık ki, 8 Mart 2021 tarihinde yaşadığı ciddi bir kalp krizi sonucunda acilen hastaneye kaldırılmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde, İstanbul'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Tüm müdahalelere rağmen, Rasim Öztekin kurtarılamayarak, 62 yaşında bu dünyaya veda etmiştir. Sanatçının vefatı, sevenleri ve sanat camiası için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur.