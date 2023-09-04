Stellantis Türkiye'de üst düzey atamalar

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PSA ve FCA birleşiminden doğan Avrupa merkezli otomotiv grubu Stellantis çatısı altında ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Stellantis Türkiye’de yeni atamalar gerçekleşti.

Bu kapsamda Nisan 2020’den bu yana grup markalarından Peugeot Türkiye'nin Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Gupse Kaplan, Eylül 2023 itibarıyla Stellantis’in en büyük 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin (MEA) Peugeot Marka Müdürü olarak atandı.

Gupse Kaplan’ın yerine, Ekim 2022’den günümüze Stellantis Türkiye Planlama Direktörü olarak görev yapan Duygu Kanberoğlu, Eylül 2023 itibarıyla Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak atandı.

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Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, Fransa Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü’nde yüksek lisansını yapan Gupse Kaplan, 2007-2011 yılları arasında sırasıyla Subaru ve Citroën markalarında çalıştı. Kaplan, 2011-2017 yılları arasında Renault Mais bünyesinde Ticari Araç Ürün Müdürü, Binek Otomobil Ürün Müdürü ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı. Kaplan, 2017'den bu yana Peugeot Türkiye’de görev yapıyor.

Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Politecnico di Milano’da İşletme Mühendisliği’nde Yüksek Lisans yapan Duygu Kanberoğlu, Toyota Türkiye’de kariyerine başladı. Pazarlama Direktörlüğü altında İletişim, Pazarlama Ürün ve Stratejik Planlama Bölümlerinde görev alan Kanberoğlu, Ağustos 2020’den bu yana Stellantis Türkiye'de çeşitli görevler üstleniyor.