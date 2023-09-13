Stefan Kuntz ve Milli Takım arasında 'Soğuk savaş'

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A Milli Takımımız, milli arada umduğunu bulamadı. Lider girdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu'ndaki beşinci maçında Ermenistan'ı ağırlayan ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü mücadelede sahadan 1 puanla ayrıldı. Bir maçı eksik olan Hırvatistan grupta zirveye tırmanırken A Millilerimiz de özel karşılaşmada Belçika'da Japonya'ya da yenildi.

Maçın henüz ilk yarısında 3-0 geriye düşen Milliler, mücadeleden de 4-2'lik skorla mağlubiyetle ayrılırken iki maçta iki gol kaydeden Bertuğ Yıldırım'ın performansı dışında elle tutulur bir gelişme de yaşanmadı. Stefan Kuntz Japonya maçının ardından sert açıklamalar yaparken isim vermeden bazı futbolcuları da eleştirdi. REKLAM

"CANIMI ACITIYOR" Japonya maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısının son bölümünde sinirli olan Kuntz, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim sorumluluk alanım kesinlikle oyuncular, ben oyuncularımdan bazı şeyleri bekleyebilirim. Fakat oyuncularımın da A Milli forma için yüzde yüzlerini verecek seviyeye kendilerini getirmeleri gerekiyor. Ben milli oyuncuydum böylelikle Almanya'da oynadım, ben eğer bir Alman hoca olarak Türk Milli Takımı'nın başında kenarda bekliyorsam bu maçları kesinlikle kazanmak istediğim için oradayım. Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor sarf ediyoruz, analizler yapıyoruz. Çünkü tek hedefimiz, Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için de gururluyuz. Gerçekten en çok canımı acıtan konu, eğer oyuncular kendileri için yüzde yüzünü vermeye razı değillerse en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil." REKLAM

OZAN KABAK SİTEM ETMİŞTİ Kuntz'un bu sözleri sonrasında gözler de aday kadrodaki oyunculara dönerken gündeme Ozan Kabak'ın Ermenistan mücadelesi sonrasındaki sözleri geldi. 1-1'lik skorla noktalanan mücadeleden sonra açıklamalar yapan Ozan Kabak, adeta Stefan Kuntz'a sitem etmişti.

Bir gazetecinin "Ermenistan maçında forma şansı bulamamanı nasıl değerlendireceksin?" sorusuna Ozan, "Sonuçlara bağlı olarak konuşmak kolay ama her oyuncu buraya bir beklentiyle geliyor. Ben takımımda oynayarak gelmiştim. Uzun yıllardır Avrupa'da düzenli olarak forma giyiyorum. Tabii ki hocamın kararına saygı duyuyorum. Onun tercihi. Tabii ki forma giymeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Forma giymeyi bekliyordum." yanıtını vermişti.

AKILLARA HAKAN ÇALHANOĞLU DA GELDİ Kuntz'un bu sözleri sonrasında akıllara gelen diğer bir isim ise kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu. Tecrübeli futbolcu, Eskişehir’de Ermenmistan ile 1-1 berabere kalınan EURO 2024 Elemeleri’ndeki mücadele sonrasında canlı yayında şu sözleri söylemişti;

"Sorumluluk benim üzerimde. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu maçı kazanmak gerekiyordu. Ermenistan'ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor. Diğer kampta Letonya'yı yenmek gerekiyor, bu şart"

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