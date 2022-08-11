Son zamlardan sonra oyuncular Steam'a odaklanmış durumdalar. Herkes zamların nedenlerine ve oranlarına odaklanmış durumda. Steam'den gelen son haberler ise hiç iç açıcı değil. Oyun fiyatları bir anda 8-9 katına çıktı. Hal böyleyken herkesin aklında belli başlı sorular var. Steam oyun fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi ve hangi oyunlar zamlandı? İşte çok sorulan soruların cevapları...

STEAM ZAMLARI OYUNCULARI ÜZDÜ

Steam uzun bir süredir hem bağımsız yapımcıların hem de oyuncunun yanında olmak için oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Bunu açıklamak gerekirse yapımcının 50 dolara piyasaya sürdüğü oyun normalde 800 lira civarında satılması gerekirken Steam bunu 250-300 TL bandında satışa sunuyordu.



Steam bölgesel fiyatlandırma politikası izlediğinden dolayı her oyunun fiyatı her ülkede aynı değil. Ülkelerin alım gücünce ve diğer faktörlere bağlı olarak sabit bir kur belirleniyor. Yine de oyunun fiyatını belirlemek yayıncı şirkete düşüyor. Bu da neden bazı oyunların çok yüksek fiyatlı olduğunu açıklıyor. Hatta bir dönem bu durum kötüye bile kullanılıyordu.

STEAM NEDEN ZAMLANDI?

Oyuncuların kalbinde bambaşka yere sahip olan Steam, bu sefer yaptığı zam ile hayal kırıklığına uğrattı. Oyun sektöründe dengeleri alt üst eden ve dijital mağazacılık anlayışının yaygınlaşmasını sağlayan Steam, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli bir geniş kitleye sahip. Ülkemizde bulunan döviz kurlarının hareketliliği ve Steam'in bölgesel fiyatlandırma politikasını son dönemlerde kullanıcılar tarafından kötüye kullanılmasının bu zamlanmaya etkisi olduğu konuşulanlar arasında.

STEAM SON ZAMLARI

Goblins and Grottos +878% 16,50 TL 161,40 TL Musclecar Online +830% 11,50 TL 107 TL Under The Stars +510% 8,20 TL 50 TL Scranny +444% 33 TL 179,45 TL Barro GT +386% 2,10 TL 10,20 TL Frostpunk +332% 50 TL 216 TL Frostpunk: On The Edge +323% 22 TL 93 TL PASHTET +298% 2,06 TL 8,20 TL JQ: Beautiful Japan +298% 2,06 TL 8,20 TL JQ: chemistry – Soundtrack +298% 2,06 TL 8,20 TL Yuzi Lims: anime runner – Soundtrack +298% 2,06 TL 8,20 TL JQ: dogs & cats – Soundtrack +298% 2,06 TL 8,20 TL JQ: chemistry +298% 2,06 TL 8,20 TL JQ: countries – Soundtrack +298% 2,06 TL 8,20 TL JQ: dogs & cats +298% 2,06 TL 8,20 TL JQ: countries +298% 2,06 TL 8,20 TL Yuzi Lims: anime runner +298% 2,06 TL 8,20 TL This War of Mine +297% 31 TL 123 TL Frostpunk: The Last Autumn +293% 27 TL 106 TL Frostpunk: The Last Autumn +293% 27 TL 106 TL Need for Spirit: Off-Road Edition +292% 10,20 TL 40 TL JQ: Beautiful Japan – Soundtrack +292% 2,09 TL 8,20 TL Anime Holidays Arts +290% 2,10 TL 8,20 TL Anime Holidays +290% 2,10 TL 8,20 TL Seasons With Furry 2021 Calendar +290% 2,10 TL 8,20 TL Seasons With Furry +290% 2,10 TL 8,20 TL JQ: cosmos – Soundtrack +290% 2,10 TL 8,20 TL JQ: cosmos +290% 2,10 TL 8,20 TL Bang-On Balls: Chronicles +267% 27 TL 99 TL The Last Stand Legacy Collection +205% 18,50 TL 56,50 TL Bang Bang Fruit +202% 2,05 TL 6,20 TL Bang Bang Fruit 3 – Soundtrack +201% 2,06 TL 6,20 TL Bang Bang Fruit 3 +201% 2,06 TL 6,20 TL Znkl – 177 +201% 2,06 TL 6,20 TL Bang Bang Fruit 2 +201% 2,06 TL 6,20 TL akda +197% 2,09 TL 6,20 TL Yurukill: The Calumniation Games +195% 61 TL 180 TL Frostpunk – The Rifts +195% 10,50 TL 31,00 Frostpunk: The Rifts +195% 10,50 TL 31 TL The Elder Scrolls Online: Plus 12 Month Membership +185% 412,99 TL 1175 TL Parabolus Two +170% 18,50 TL 50 TL Seconds in Space +150% 6,20 TL 15,50 TL Pets and Girls Soundtrack +100% 2,10 TL 4,20 TL Nyasha Land of Elves +100% 2,10 TL 4,20 TL Nyasha +100% 2,10 TL 4,20 TL Death Come True +92% 26 TL 50 TL World’s End Club +60% 50 TL 80 TL Carrier Commander +41% 18,50 TL 26 TL SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE +40% 499 TL 699 TL Kingdoms and Castles +39% 18 TL 25,00 Asteroid Blaster VR +28% 8,20 TL 10,50 Dr.Pumpkin +28% 8,20 TL 10,50 SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE – Deluxe Edition +27% 749 TL 949,00