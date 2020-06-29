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İstanbul Kalkınma Ajansı “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında desteklenen, BIOStartup CoronaSprint Projesi 8 Haziran tarihinde başladı.

Yapılan açıklamaya göre, BIOStartup CoronaSprint, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) proje ortaklığında hayata geçiriliyor. CoronaSprint'in, ilgili alanlarda uzman mentörler ile ReDis Innovation'un işbirliğinde yürütüleceği kaydedildi.



İki ay sürecek programda AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde gerçekleştirilen biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup Program'ın mezun havuzunda yer alan startuplar, COVID-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümleri uygulamaya geçirmek için çalışacaklar.



Sprint metodolojisinin, Google Ventures (GV) tarafından geliştirilen bir hızlı inovasyon üretme yöntemi olduğunu belirten AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın, "Sprint metodolojisi, kullanıldığı alana göre zaman zaman değişebilmekle birlikte, yenilikçi fikir geliştiren ekipleri altı adımda buluşturuyor. Bu adımlar, anlamlandırma, tanımlama, çözüm tasarlama, kararlaştırma, prototip geliştirme ve doğrulama. Sprint metodolojisi tüm bu aşamalarıyla sorunların tespiti, çözüm alternatifleri üretme, tartışma, planlama, tasarım, prototip üretme, pilot üretim, test etme, son kullanıcılara ulaştırma gibi uzun zaman alan süreçleri hızlandırıyor" dedi.

BIOStartup CoronaSprint Projesinin aşamalarından biri olan ihtiyaç analizi çalıştayının TÜSEB yetkilileri, AIFD üyesi firmaların temsilcileri, BIOStartup mezunları ve ilgili uzmanların katılımıyla 2 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı bilgisi verildi.