Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.323,52 %0,07
        DOLAR 41,8439 %0,06
        EURO 48,7289 %0,33
        GRAM ALTIN 5.671,96 %1,85
        FAİZ 40,66 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 71,30 %3,00
        BITCOIN 113.037,00 %-0,02
        GBP/TRY 55,8567 %0,24
        EUR/USD 1,1635 %0,24
        BRENT 62,28 %-0,18
        ÇEYREK ALTIN 9.273,65 %1,85
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Startup yatırımlarında fintekler zirvede - Girişimcilik Haberleri

        Startup yatırımlarında fintekler zirvede

        Yılın 9 ayında Türkiye'deki startuplara 475 milyon dolarlık yatırım yapılırken, finansal teknolojiler (fintek) yatırım hacmi açısından zirveye yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Startup yatırımlarında fintekler zirvede
        ABONE OL
        ABONE OL

        StartupCentrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nun 2025 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı.

        Rapora göre, yılın dokuz ayında Türkiye girişimcilik ekosisteminde 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

        Ocak-eylül döneminde işlem sayısı bakımından sağlık ve biyoteknoloji, oyun, fintek ile üretim ve malzeme teknolojileri sektörleri öne çıktı.

        Aynı dönemde işlem hacmi bakımından ilk sırada 197,9 milyon dolarla fintek yer alırken, onu 149,8 milyon dolarla oyun, 12,4 milyon dolarla üretim ve malzeme teknolojileri takip etti.

        REKLAM

        Bu dönemde yapay zeka odaklı girişimler, Türkiye girişimcilik ekosisteminde her zamankinden daha güçlü bir konuma yükselirken, toplam yatırım işlemleri içinde yapay zeka girişimlerinin payı son 5 yılda artarak yüzde 17,7'ye ulaştı.

        Gelecek dönemde yapay zekanın, fintekten sağlık çözümlerine, oyun sektöründen üretim teknolojilerine kadar farklı dikeylerde inovasyonun temel motoru olmaya devam etmesi bekleniyor.

        YATIRIMLAR ANADOLU'YA YAYILIYOR

        Yatırım adedi önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşerken, toplam tutar yüksek seviyesini korudu. Yapılan yatırımların 106'sı TÜBİTAK-BİGG kapsamında gerçekleşirken 11'i kitle fonlaması yoluyla tamamlandı. TÜBİTAK-BİGG yatırımları yaklaşık 2,42 milyon dolar, kitle fonlama tutarı ise yaklaşık 1,66 milyon dolar oldu.

        Yıl bazında bakıldığında, 2025'teki toplam yatırım hacmi 2023 seviyesinin üzerinde seyrederken, 2021 ve 2022'deki rekor yılların altında kaldı.

        Yılın 9 ayında Türkiye girişimcilik ekosisteminde yatırımların coğrafi dağılımı, hem merkezi şehirlerin güçlü konumunu koruduğunu hem de kamu desteklerinin etkisiyle yatırımların Anadolu'ya yayılma eğiliminin belirginleştiğini ortaya koyuyor.

        REKLAM

        İstanbul, Ankara ve İzmir en çok yatırım alan iller sıralamasında ilk üçte yer alırken, Kocaeli özellikle BİGG desteklerinin katkısıyla önemli bir çıkış yakaladı.

        Aynı dönemde 65 yabancı yatırımcı kurum yatırım yaptı. Yabancı yatırımcıların toplam yatırımlar içindeki payı istikrarlı şekilde varlığını sürdürürken, özellikle fonların erken aşama yerine daha olgunlaşmış, ölçeklenme potansiyeli yüksek girişimlere yöneldiği görülüyor.

        TEMEL ODAK YAPAY ZEKÂ

        Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 9 aylık sonuçlara bakıldığında yatırım adet ve tutarlarının düşük tempoda devam ettiğini belirterek, "Tabii ki güzel haberler, parlayan şirketler ve iyi yatırımlar duyuyoruz. Ama Türkiye'nin ölçeğine ve Türkiye girişim ekosisteminin büyüklüğüne baktığımızda şu anki toplam yatırım tutarları ve adetleri oldukça düşük." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Türkiye girişim ekosisteminin, EMEA Bölgesi'nin en iyi 10 ekosisteminden biri olduğuna değinen Özistek, "Dolayısıyla bunun yatırımlara ve Türkiye'de doğup, büyüyen şirket sayısına da yansıması gerekiyor. Sektör odağı düşmeye devam ediyor, bu dünyada da böyle. Temel odak yapay zekaya döndü. Farklı sektörlerde yapay zekanın uygulama alanlarına yatırım yoğunlaşıyor." diye konuştu.

        İKİ UÇLU YATIRIM EĞİLİMİ

        212 Kurucu Ortağı Ali Karabey de fintek, yapay zeka ve oyunun bu yılın yıldızları olduğunu belirterek, bu alanların hem yatırım hacminde hem de işlem sayısında ön planda yer aldığını ifade etti.

        Yılın son çeyreğinde hem ülkede hem de küresel ölçekte daha seçici ama daha olgun bir yatırım ortamı beklediklerini dile getiren Karabey, şunları kaydetti:

        "Yatırımcılar artık hızdan çok hazırlığa değer veriyor. Bu da girişimciler için net konumlanma, güçlü finansal göstergeler ve sağlam yönetim süreçlerinin her zamankinden daha önemli olduğu bir döneme işaret ediyor. Dünyada giderek belirginleşen iki uçlu yatırım eğilimi Türkiye'de de görülmeye başladı. Bir yanda büyük ve yapay zeka odaklı yatırımlar öne çıkarken, diğer yanda erken aşamada daha temkinli ama istikrarlı adımlar dikkat çekiyor. 2026'ya girerken, tohum ve erken aşama tarafında değerlemelerde kademeli bir toparlanma öngörüyoruz."

        Karabey, uluslararası yatırımcı ilgisinin yeniden canlanmasının Türkiye için önemli bir sinyal olduğuna dikkati çekerek, Avrupa ve Orta Doğu merkezli fonların Türkiye'ye daha fazla odaklandığını, özellikle yapay zeka, güvenlik ve altyapı dikeylerinde şirket birleşmeleri ve satın almalarındaki hareketliliğin artabileceğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü"
        Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü"
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Habertürk Anasayfa