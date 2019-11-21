Elon Musk'un kurucusu olduğu SpaceX firmasının uzay yolculukları için tasarladığı Starship Mk1 uzay aracının prototipi, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Boca Chica test sahasındaki basınç testi sırasında infilak etti.

Uzay görevlerinde kullanmak için uzun süreli kargo ve yolcu taşımak için tasarlanan Starship'in kriyonejik basınç testi sırasında patladığı açıklandı.

Yayınlanan görüntülerde, patlama sonrası roketten gaz çıkışı olduğu görülüyor.

SpaceX yetkilileri, roketin üst bölümünün yerinden ayrıldığını ve test alanının yakınına düştüğünü belirtti.

SpaceX kurucusu Elon Musk, şirketin hasar görmüş Starship Mk1 prototipini tamir etmeyeceğini, çünkü roketin yalnızca belirli teknolojileri test etmek için kullanıldığını duyurdu.

SpaceX şimdi roketin daha gelişmiş modifikasyonlarının üretilmesi için çalışmayı amaçlıyor.