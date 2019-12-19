Buna karşılık, yeni üçlemenin ilk iki filmini domine eden benzer bir aşk ilişkisinden söz etmek mümkün değil. Finn ve Rey arasında romantik bir ilişki başlayacağı varsayılsa da “Son Jedi” bu yönde gelişmedi. Son filmde ne olur bilinmez ama yeni üçleme Lucas'ın “aşktan vazgeçilmez” şifresini “güçlü kadınlarla” reforme ettiği kesin... Rey'in ana karakter olması bir yana, özellikle “Son Jedi”da, Poe gibi karakterlerin klasik “erkek kahraman refleksleri”ne karşı Leia ve Holdo gibi kadın liderlerin mütevazı sabrı, akılcılığı ve insan hayatını savunan tavırları filmin can damarlarından biriydi... “Nefret ettiklerimizi yok etmek için değil, birbirimizi kurtarmak için savaşırız” cümlesi de yine bir kadından gelmişti.