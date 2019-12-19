19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖZGÜRLÜK SAVAŞI
İlk masallardan bu yana vazgeçilmez hikâye formlarından biridir özgürlük savaşı... Lucas da “Star Wars”u öncelikle bir özgürlük savaşı destanı olarak planladı. Bütün öykü, İmparatorluk güçlerinin uzayda kurduğu hâkimiyetin yıkılması üzerine kuruludur. İmparatorluk; cumhuriyet, demokrasi ve serbest ticaretin karşısına çıkar; askeri gücüyle zorbalığı temsil eder.
Star Wars özünde zulme karşı birleşen halkların Jedi'lar önderliğinde verdiği bir özgürlük mücadelesidir. İlk bölümünü J.J. Abrams'ın yazdığı yeni üçleme de aynı çıkış noktasına sahiptir. Kendine İlk Düzen adını veren dikta rejimi, cumhuriyet ve demokrasiyi yok etmeyi hedefler, İsyancılar da buna karşı çıkar.
SEÇİLMİŞ KİŞİ
Başta masallar olmak üzere birçok çağdaş fantastik ve bilimkurgu filminde karşımıza çıkan vazgeçilmez hikâye formlarından biri... Tüm bu öykülerde sıradan bir genç, seçilmiş kişi olduğunu anlar ve hayatı değişir. İlk üçlemenin (4, 5, 6) seçilmiş kişisi Luke Skywalker, İmparatorluğa karşı verilen mücadelede önemli bir figürdür.
İkinci üçlemede (1, 2, 3) ise Anakin Skywalker “yanlış seçilmiş kişi” olarak klişeyi tepe taklak eder. Üçüncü üçlemenin ilk filmi “Güç Uyanıyor”da Seçilmiş Kişi Rey gibi görünür ama “Son Jedi” dikkati tek bir kahramandan ziyade Güç kavramı üzerine çeker. Güç'ün anlamını isyanla birleştirir...
DEMOKRASİ ÖZLEMİ
Eski masallardaki merhametsiz ve zorba krallar, 20. yüzyılla birlikte diktatörlere dönüşür. Star Wars'taki İmparator Palpatine ilk bakışta 20. yüzyıl diktatörlerinin hiç birine benzemez ama hepsinden izler taşır. Soğuk Savaş yıllarında çekilen ilk üçlemede İmparatorluk daha çok Sovyetler Birliği'ni hatırlatır.
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