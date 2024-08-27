OYUNA DAİR BİLMENİZ GEREKENLER: PANİK YAPMAYIN, BİR HARİTA VAR

Star Wars Outlaws'a başladığınızda bir harita yok. Gri bir menü seçeneğiniz bile bulunmuyor. Açık dünya bir Ubisoft oyununu haritasız oynamak başta rahatsız edici olabilir.

Neyse ki bu durum sadece Toshara'daki Mirogana şehrine yaklaşık bir iki saat içinde ulaşana kadar sürüyor. Oyunun sizi bazı senaryo sekanslarından geçirmesi ve önce bir süre temel bilgileri öğretmesi gerekiyor.

Bunu atlattıktan sonra - özellikle de “Underworld” sırasında Reach Mirogana görevini tamamladığınızda - bir haritaya ve sonunda hızlı yolculuğa erişebileceksiniz.