Star Wars hangi sırayla izlenmeli? Star Wars dizi ve filmleri konuya göre izleme sırası!

STAR WARS NEDEN DÖRDÜNCÜ FİLMDEN BAŞLAR?

Başlangıçta sadece Star Wars olarak adlandırılan 1977 yapımı destansı uzay opera filmi, yurt içinde 221 milyon dolar hasılatla gişede tarihi rakamlara ulaştı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Çok çok uzak bir galaksinin hikayesi, yeni bölüm ve karakterlerin eklenmesiyle genişlemeye devam etti.