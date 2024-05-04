Star Wars hangi sırayla izlenmeli? Star Wars dizi ve filmleri konuya göre izleme sırası!
Her geçen sene genişleyen Star Wars evreni özellikle yayınlanan son yapımlarla beraber yeni kitlelerin de ilgisini çekmeye başladı. 1977'de yayınlanan ilk filmiyle beraber Star Wars 7'den 70'e sayısız hayrana sahip. Fakat bu seriye yeni başlayacaklar için filmlerin dördüncü filmden başlıyor olması kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte, evrene ilk kez dahil olacaklar için Star Wars izleme rehberi!
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Skywalker’dan Ahsoka’ya, Mandolorian’a kadar uzanan çeşitli karakter ve hikaye örgüsüyle Star Wars film ve dizileri yayınlanmaya başladıkları günden bu yana büyük bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor. Filmleri ilk kez izleyecek olanlar sayıca oldukça fazla yapıma sahip bu evrene nasıl başlayacakları konusunda karışıklık yaşayabiliyor. İşte, güncel Star Wars izleme sırası…
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STAR WARS NEDEN DÖRDÜNCÜ FİLMDEN BAŞLAR?
Başlangıçta sadece Star Wars olarak adlandırılan 1977 yapımı destansı uzay opera filmi, yurt içinde 221 milyon dolar hasılatla gişede tarihi rakamlara ulaştı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Çok çok uzak bir galaksinin hikayesi, yeni bölüm ve karakterlerin eklenmesiyle genişlemeye devam etti.
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Yıldız Savaşları: Bölüm IV – Yeni Bir Umut, Luke Skywalker'ın, sinsi Darth Vader tarafından kaçırılan Prenses Leia'yı kurtarma misyonuna odaklanıyor. İlk filmin başarısının ardından The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi hızla art arda sinemalarda gösterime girdi ve Star Wars orijinal üçlemesini tamamladı.
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1999 yılında George Lucas, Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike ile Star Wars ön bölüm üçlemesine başladı. Kronolojik olarak Yıldız Savaşları destanının ilk filmi olduğundan, birçok hayran bunun her zaman Lucas'ın vizyonu olduğunu düşündü ve bu da 1977'deki hit filmin numaralandırmasını açıkladı.
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KONUYA GÖRE STAR WARS DİZİ VE FİLMLERİ İZLEME SIRASI
Star Wars Bölüm 1: Gizli Tehlike (Film, 1999)
Star Wars Bölüm 2: Klonların Saldırısı (Film, 2002)
Star Wars: Klon Savaşları (Animasyon dizisi, 2003-2005)
Star Wars: Klon Savaşları (Film, 2008)
Star Wars: Klon Savaşları (Animasyon dizisi, 2008)
Star Wars Bölüm 3: Sith'in İntikamı (Film, 2005)
Star Wars: Kötüler Timi (Animasyon dizisi, 2021)
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Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Film, 2018)
Obi-Wan Kenobi (Dizi, 2022)
Star Wars Asiler (Animasyon Dizisi, 2014)
Star Wars: Andor (Dizi, 2022)
Rogue One: A Star Wars Story (Film, 2016)
Star Wars Bölüm 4: Yeni Bir Umut (Film, 1977)
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Star Wars Bölüm 5: İmparator'un Dönüşü (Film, 1980)
Star Wars Bölüm 6: Jedi'nin Dönüşü (Film, 1983)
Star Wars: The Mandalorian (Dizi, 2019)
The Book of Boba Fett (Dizi, 2021)
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Star Wars: Resistance (Animasyon dizisi, 2018-2019)
Star Wars Bölüm 7: Güç Uyanıyor (Film, 2015)
Star Wars Bölüm 8: Son Jedi (Film, 2017)
Star Wars Bölüm 9: Skywalker'ın Yükselişi (Film, 2019)
Star Wars: Visions (Animasyon dizisi, 2021)
Kaynak: CBR, Fandom Wire
Fotoğraf kaynak: IMBd