Star Wars Güç Uyanıyor filmi oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ATV'de bu akşam başrolünde Daisy Ridley'in aldığı Star Wars Güç Uyanıyor filmi var. İşte Star Wars Güç Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları...

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR FİLMİ KONUSU

Star Wars: Güç Uyanıyor (Yıldız Savaşları 7) filminde bu seriye yeni katılan Rey ve Finn karakterlerinin çevresinde şekillenen, Karanlık Taraf olan İlk Düzen'den (First Order) kaçarak hayatta kalma ve droid BB-8'e verilen gizli görevi yerine getirme öyküsü, Güç'ün yeni sahibine seslenmesiyle de farklı bir boyut kazanıyor.

Baş karakter rollerinde oyuncular Daisy Ridley ve John Boyega'yı gördüğümüz filmde serinin fenomen karakterleri de geri dönüyor. Kadrosunda Ridley ve Boyega'nın yanı sıra ayrıca Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Gwendoline Christie, Adam Driver'ın da yer aldığı filmin orijinal kadrosunda bulunan Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Peter Mayhew de bu filmle birlikte geri dönüyor. Lucasfilm'in yapımcılığında hayata geçirilen yapımın yönetmen koltuğunda bu sefer J.J. Abrams oturuyor. Senaryo ise Lawrence Kasdan & J.J. Abrams ve Michael Arndt'a ait.

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : J.J. Abrams

Oyuncular : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harrison Ford

Türü : Aksiyon / Bilimkurgu / Macera