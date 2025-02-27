Stanimir Stoilov: Görevimizi yerine getirdik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 5-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Bizim için ciddi bir oyun ortaya koymak ve kazanmak önemliydi. Kazanarak bunu başardık. Grupta 3 galibiyetle 9 puan topladık. Görevimizi yerine getirdik. Grup aşaması sistemini anlayamadım. Rakibimizle (Fenerbahçe) oynayamadan grubu tamamladık. Tüm maçları kazandık ama rakibimizle oynama fırsatı bulamadık. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Kasımpaşa genç oyuncularla oynadı. Gelecek vaat eden oyuncular, iyi bir performans ortaya koydular." değerlendirmesinde bulundu.