Staj yaptığı hastanedeki arkadaşları yeniden yürümesini sağladı
İzmir'de beyin hasarı nedeniyle yatağa hapsolan genç fizyoterapist, öğrencilik döneminde staj yaptığı dönemde hastanede gördüğü tedaviyle yeniden yürümeye başladı
İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ece Uluer, 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim alırken İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptı.
Daha sonra 2021'de üniversiteden mezun olan Uluer, 2022 yılında kas hareketlerinde zayıflama ve denge kaybı şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Covid-19'a yakalanan Uluer, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Genç fizyoterapiste yapılan incelemeler sonucunda beyin patolojisi teşhisi de konuldu. Uluer, 4 ay boyunca solunum cihazına bağlı tedavi gördü. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Uluer daha sonra solunum cihazına bağlı olarak taburcu edildi.
Yaşamına yatağa bağlı olarak devam eden genç fizyoterapistin durumunu öğrendiklerinde stajının hastanedeki doktorlar tarafından yapılmasına, onu yeniden yerleştirmek için tedavi programının başlatılmasına karar verildi. Yakınlarının desteğiyle 2023 yılında, öğrencilik yıllarında staj yaptığı ürünlerle gelen Uluer'e fizik tedavi uygulanmaya başlandı. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Uluer, yeniden adım atmaya başladı.
"ONLARIN YERİ BENİM İÇİN ÇOK FARKLI"
Ece Uluer, hastanede yaşadığı zor günlerde hastanedeki arkadaşlarının kendisine umutlu olduğunu, destek sayesinde yeniden yürümeye devam ettiklerini söyledi.
Her şeyin bir anda olduğunu anlatan Uluer, "Daha önce normal bir hayatım vardı. Bir anda bir insanın yüzde yüz evde hapsedilmekte olan farklı bir şey. Rahatsızlığımda uyuyordum bir şeyi hatırlamıyordum. Benim için psikolojik açıdan da kötüydü. Şu anda ayakta olmak benim için mucize Bir şey, güzel bir şey. Staj sağladıktan sonra da görüşmeye devam ettim. Çok sevdiğim insanlardı hocalarım" diye konuştu.
Tedavisinin sürdüğünü söyleyen Uluer, "Mesleğime devam etmek istiyorum. KPSS sınavına katılmak istiyorum. Yürümek benim için bir mucizenin gerçekleşmesi gibi. Bu nedenle çok mutlu." tasarruf kullanıldı.
"ELİMİZDEN NE GELDİYSE YAPTIK"
Hastanenin fizik tedavi ve uyumlu birimi sorumlusu uzman fizyoterapist Ali Suluova da Uluer ile staj yaptığı dönemde tanıdığını, hastalandığı sırada yakınlarına ulaşarak, sisteme destek olmak istediklerini anlattı.
Uluer'e girmek için herkesin seferberliğini anlatan Suluova, şunları kaydetti: "Elimizden ne geldik. Çok önemli. Bizimle iletişime geçmemizden mutlu olduğunuzu söyledi. 'İyi ki varsınız' dedi. Hastamız tedaviye bağlı olarak kaldı."
Uluer'e tedavi uygulayan uzman fizyoterapist Mukaddes Betül Reyhan da kendisiyle hastanede yaşadığını, hastanın zayıflayan kaslarını güçlendirip yürümesini sağlamak için tedavi programını uyguladığını anlattı.
Reyhan, hastalarıyla arasında duygusal bir bağ oluştuğunu vurgulayarak, "Hastam yürüdüğü için mutluyum. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir sürede eski günlere ulaşma ihtimalini düşünüyorum" dedi.
Hastane başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel ise Uluer'in herkesin kucakta olduğu yerde artık rahat bir şekilde yürüdüğünü anlattı.