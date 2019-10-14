St. Pauli, daha önce Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımda bulunan Enver Cenk Şahin ile değerlerinin uyuşmadığını belirten bir açıklama yapmıştı.

Konuyu tekrar masaya yatıran ve bir karar veren St. Pauli yönetimi, Enver Cenk Şahin ile ilgili kararını resmi sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada Cenk Şahin'in sözleşmesinin olduğu gibi devam ettiği ancak Enver Cenk Şahin'in St. Pauli ile maçlara çıkıp idmanlara katılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Cenk, bu süre içerisinde başka kulüplerle de görüşebilecek.