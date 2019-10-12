Cengiz Ünder'e çirkin tepki

Türkiye, sınırındaki terör koridorunu temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdürürken harekata destek veren futbolcularımıza Batı'dan çirkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin'in ardından şimdi de Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder, İtalyan taraftarlar tarafından hedef tahtasına konuldu.

Barış Pınarı Harekatı'na destek için Roma formasıyla asker selamı verdiği bir pozu paylaşan genç futbolcunun bu paylaşımı İtalyan taraftarları rahatsız etti. Taraftarlar, terör koridorunu temizlemek için yapılan harekata destek veren Cengiz'in fotoğrafının altına çirkin ithamlarda bulundular.

İtalyan basınında da bu tepkilere dair haberler çıkarken Roma Kulübü'nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

SENATÖR CALDEROLI'NDEN SKANDAL SÖZLER

İtalyan Senatör Roberto Calderoli, konuya ilişkin olarak skandal açıklamalara imza attı. Milli yıldızlarımıza tepki gösteren Calderoli "Eğer Türk futbolcular milliyetçilik yapmak istiyor ve harekata alkış tutmak istiyorsa evlerine dönebilirler, orada çok iyi karşılanacaklardır. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da diledikleri kulüpte oynayabilirler. Eğer Türkiye'ye gitmeyi kabul ederlerse de İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları burada bıraksınlar. Juventus ve Roma taraftarları, onların formalarını çıkarmalarını isteyerek doğrusunu yaptı" sözleriyle çirkinleşti.

ENVER CENK İÇİN SKANDAL AÇIKLAMA

Almanya'da St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, dün Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!" yazılı bir paylaşım yapmıştı. St. Pauli taraftarları bu paylaşıma tepki gösterirken kulüp de "St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!" ifadelerini kullandı. Enver Cenk Şahin, bunun üzerine dün Türkiye'ye dönmüştü.