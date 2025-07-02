Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SSN Numarası Nedir? SSN Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

        SSN Numarası Nedir? SSN Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

        SSN numarası nedir sorusu son zamanlarda pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazımızda sizler için özellikle ABD vatandaşı olmak isteyenlerin ilgisini çeken SSN numarası konusundan bahsettik. SSN numarası nedir, SSN numarası nasıl öğrenilir, SSN numarası nerede yazar ve SSN numarası ne işe yarar gibi soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        SSN Numarası Nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        SSN Numarası Nedir?

        Bu numara, Amerika’da yaşamak ya da Amerika’da çalışmak isteyenleri doğrudan ilgilendiren bir kavram. SSN, Social Security Number kelimelerinin kısaltılmış halidir. Social Security Number ise Sosyal Güvenlik Numarası anlamına gelir. Bu kavram, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Social Security Administration (SSA) yani Sosyal Güvenlik İdaresi tarafından verilen numaranın ismidir. SSN yani Sosyal Güvenlik Numarası, bizdeki YKN numarasına benzer niteliktedir. YKN yani Yabancı Kimlik Numarası, Türkiye’de geçici süreyle yaşayan yabancı uyruklu bireylere verilen kimlik numarası benzeri, 11 haneli bir numaradır. SSN numarası da aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ne geçici olarak yaşama ya da çalışma izni alan bireylere verilen 9 haneli bir kimlik numarasıdır. Ancak SSN numarası sadece geçici kalan vatandaşlara verilmez. Amerikan vatandaşlarına da verilen bir numara olduğunu eklemeliyiz. Yani SSN, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan herkese verilebilen kimlik belgesi numarasıdır. Bu numaranın verilmesinin en temel amacı; bireylerin sosyal güvenlik haklarını kazanmalarıdır. Peki SSN numarası nasıl öğrenilir ve SSN numarası nerede yazar?

        SSN Numarası Nasıl Öğrenilir?

        SSN numarası nasıl öğrenilir diye soranlar için bunun birden fazla yolu olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceden SSN numarası aldıysanız ve bu numarayı unuttuysanız ya da kaybettiyseniz kaygılanmanıza gerek yok… Bu numarayı tekrar öğrenmenizi sağlayacak yollar şu şekilde;

        • - Sosyal Güvenlik Kartının üzerinde SSN numarası yazar. Bu aynen bizdeki kimlik numarası gibi düşünülebilir…
        • - Sosyal Güvenlik İdaresi yani kısaca SSA ile iletişim kurarak da SSN numaranızı kolayca öğrenebilirsiniz.
        • - Banka hesap bilgilerinizde ve banka işlemleri ile belgelerinizde de yer alır.
        • - Vergi beyannamelerinde de SSN numarası bulunur.

        SSN Numarası Nerede Yazar?

        Bir diğer merak edilen soru da SSN numarası nerede yazar sorudur. Bunun cevabı da SSN numarası nasıl öğrenilir konusuyla bağlantılıdır. SSN numarası, Sosyal Güvenlik Kartı ismi verilen küçük beyaz bir kartın üzerinde yazar. SSN numarası nerede yazar sorusuna verilecek ilk cevap, bu Sosyal Güvenlik Kartıdır. Ancak SSN numaranız bu kart dışında başka resmi belgeler üzerinde de yer alır. Bu belgeler ise;

        • - Sosyal güvenlik ile ilgili çeşitli yazışmalar
        • - Banka veya kredi belgeleri
        • - Vergi beyannameleri ya da 1040 Vergi Formu
        • - W-2 Formu yani Vergi ve Kazanç Beyanı formu
        • - 1099 Formları
        • - Bazı resmi belgeler

        Peki SSN numarası nedir, SSN numarası nasıl öğrenilir ve SSN numarası nerede yazar gibi merak edilen soruları cevapladık. Peki SSN numarası ne işe yarar? Amerika Birleşik Devletleri tarafından bireylere verilen ve işlevleri T.C. Kimlik Numarasına benzeyen SSN numarasının sunduğu imkanlar yazımızın devamında…

        SSN Numarası Ne İşe Yarar?

        SSN numarası ne işe yarar diyenler için bu numaranın Amerika Birleşik Devletleri’nde neredeyse bütün resmi işlemlerde kullanıldığını söyleyebiliriz. Kimlik numarası olan SSN’nin başlıca işlevleri;

        • - Sağlık hizmetleri ve sigorta
        • - Devlet yardımları ve diğer sosyal hizmetler
        • - Ehliyet işlemleri
        • - Vergi işlemleri
        • - Banka ve finansal işlemler
        • - İş ve istihdam alanı
        • - Kredi notu ve burslar…
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Habertürk Anasayfa