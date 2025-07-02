Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
Manisa'da, bir emlak ofisinde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, işletme sahibi 37 yaşındaki Yiğit Burdur hayatını kaybetti. 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'da olay, dün saat 23.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi.
EMLAK OFİSİNDE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere göre alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında emlak ofisi içerisinde tartışma çıktı.
4 KİŞİ KURŞUNLA YARALANDI
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
2 KİŞİ TABURCU OLDU
Başından ve karnından yaralanan işletme sahibi Yiğit Burdur (37), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve her iki bacağından yaralanan Baykan K.'nin (37) hayati tehlikesi sürerken, sol ayak bileğinden yaralanan Yusuf K. (37) ve sağ ayağından yaralanan Burak C.E. (23) tedavilerinin ardından taburcu oldu.
12 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olaya karıştığı tespit edilen ve hayatını kaybeden işletme sahibini vuran Yusuf K. (37), Berkay A. (21), Burak C. E. (23), Resul B.K. (23), Emre K. (27), Yiğitcan R. (24), Ömürcan E. (24), Selim E. B. (17), İsmail K. (32), Barış S. (31), Serdar A. (33), Umut Ö. (23) gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.