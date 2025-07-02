Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!

Manisa'da olay, dün saat 23.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi.

DHA'daki habere göre alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında emlak ofisi içerisinde tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ TABURCU OLDU

Başından ve karnından yaralanan işletme sahibi Yiğit Burdur (37), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve her iki bacağından yaralanan Baykan K.'nin (37) hayati tehlikesi sürerken, sol ayak bileğinden yaralanan Yusuf K. (37) ve sağ ayağından yaralanan Burak C.E. (23) tedavilerinin ardından taburcu oldu.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya karıştığı tespit edilen ve hayatını kaybeden işletme sahibini vuran Yusuf K. (37), Berkay A. (21), Burak C. E. (23), Resul B.K. (23), Emre K. (27), Yiğitcan R. (24), Ömürcan E. (24), Selim E. B. (17), İsmail K. (32), Barış S. (31), Serdar A. (33), Umut Ö. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.