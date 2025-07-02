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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!

        Erzincan'da terzilik yapan 45 yaşındaki Salim Özbek'in, dini nikah kıydığı kadını getirmek için gittiği İran'da kaçırıldığı öne sürüldü. İşkence görüntülerini gönderip fidye talep eden kişilerin, "Kulağını kesip göndereceğiz" diye tehdit ettiği aile, yardım istedi. Özbek'in ağabeyi Ali Özbek, "Ne yapacağımızı şaşırdık, kardeşimin canından endişe ediyoruz. Lütfen sesimizi duyurun" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:56
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        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
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        Erzincan'da yaşayan Salim Özbek (45), yaklaşık bir ay önce İran’da yaşayan dini nikah kıydığı Afganistan uyruklu kadını getirmek üzere İran’a gitti. Özbek, İran- İsrail savaşı ve güvenlik problemleri nedeniyle kısa süre sonra geri dönmek zorunda kaldı.

        "30 BİN DOLAR FİDYE İSTİYORLAR"

        DHA'daki habere göre geçen hafta yeniden İran’a giden Salim Özbek, iddiaya göre kaçırıldı. Özbek’in ağabeyi Ali Özbek, kardeşinin kaçırıldığını, kaçıran kişilerin kendilerini arayarak 30 bin dolar fidye talebinde bulunduğunu söyledi.

        "İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİNİ GÖNDERDİLER"

        Fidye talebinin ardından aileye de Salim Özbek’in görüntüleri gönderildi. Ali Özbek, “Kendi numaralarından WhatsApp’tan aradılar. Önce inanmadık ama sonra kardeşimin elleri bağlı, işkence gördüğü fotoğraflarını gönderdiler. Bize, ‘30 bin dolar verin, yoksa birkaç gün sonra kulağını kesip göndereceğiz’ dediler. Bizim bu kadar paramız yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Kardeşimin hayatı tehlikede. Biz Özbekistanlıyız, ama 30 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz. Artık burası bizim evimiz. Kardeşimi kurtarın" diye konuştu.

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        "NE OLUR AMCAMI KURTARIN"

        Salim Özbek’in yeğeni, sanayi sitesinde kaportacılık yapan evli ve 1 çocuk babası Muhammet Özbek (28) ise yaşanan süreci şöyle anlattı:

        “Amcamın eşi yıllar önce 3 çocuğunu da alıp kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Amcam yıllarca yalnız kaldı. Sonra İran’da yaşayan Afganistanlı bir kadınla imam nikahlı evlendi. Yaklaşık bir ay önce İran’a eşini ziyarete gitti ama bölgedeki karışıklıklar ve savaş nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz hafta tekrar gitti, pazar günü de kaçırılmış.

        "HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

        Pazartesiden beri haber alamıyoruz. Kaçıranlar WhatsApp’tan tehdit edip, işkence fotoğrafları gönderiyor. Hayatından çok endişeliyiz. İran Konsolosluğu’na da bilgi verdik. Ne olur amcamı kurtarın. Amcam Salim Özbek Erzincan’da terzilik yapar, kendi halinde bir insandı. Kimseyle bir husumeti yoktu. İran’a sadece imam nikahlı eşini getirmeye gitmişti. Bu şekilde kaçırılması ve fidye istenmesi bizi derinden sarstı. Maddi gücümüz de yok, ne yapacağımızı bilemiyoruz."

        Aile, İran’daki Türk Konsolosluğu’na bilgi verdiklerini belirterek, “Kardeşimiz günlerdir işkence görüyor olabilir. Her geçen saniye önemli. Lütfen sesimizi duyun, kardeşimizi kurtarın" dedi.

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