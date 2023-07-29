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        Haberler Gündem SON DAKİKA ÖDEMELER BAŞLADI! SSK ve BağKur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Temmuz ayı emekli maaş farkı yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

        2023 Temmuz ayı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

        Emekli maaş farkı ödeme tarihleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Bilindiği gibi emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil edilerek Temmuz ayı itibarıyla yüzde 25 zam yapılmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından emekli maaş farklarının ödeneceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Temmuz ayı emekli maaş farkı yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?" İşte 2023 Temmuz ayı 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 23:28
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        • 1

          Emekli maaş farkı ödeme tarihine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen emekli maaşı zam farklarının ödeneceği tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuruldu. Peki, "Temmuz ayı emekli maaş farkı yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?" İşte SGK ile 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?

          Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farkları bugünden itibaren ödenecek.

          Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

        • 3

          SGK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLADI

          Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

          "4C (Emekli Sandığı) kapsamında olan emeklilerimizin Temmuz dönemi zam farklarını 28 Temmuz’da ödüyoruz. Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

          4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık almakta olanların maaşlarını zamlı olarak ödeme günlerine göre hesaplarına yatırdık."

        • 4

          4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 5

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 6

          4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

        • 7

          Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        • 8

          Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        • 9

          Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

          Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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