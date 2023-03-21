Tarihinin en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için anlaştı.
IMF ve ülke yetkilileri bir yıldır bu anlaşma için çalışıyordu.
Ülkenin Dışişleri Bakanı Ali Sabry, BBC’ye yaptığı açıklamada, hükümetin devlete ait işletmeleri yeniden yapılandırarak ve ulusal havayolunu özelleştirerek kaynak yaratacağını söyledi.
Bağımsız uzmanlar ise Sri Lanka ekonomisinin toparlanması sürecinin zorlu olacağını değerlendiriyor.
Ülke ekonomisi salgın döneminin etkisi, artan enerji fiyatları, popülist vergi indirimleri ve %50'yi aşan enflasyondan ağır darbe aldı.
İlaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarda yaşanan kıtlık da pahalılığın rekor seviyelere çıkardı. 2022 Nisan ayında başlayan protestolardan 3 ay sonra Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Rajapaksa görevi bırakmak zorunda kalmıştı.
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Sri Lanka, IMF ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için anlaştı/sri-lanka-imf-ile-3-milyar-dolarlik-bir-kurtarma-paketi-icin-anlasti-3575399
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