Spotify Wrapped çıkış tarihi: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir?
Spotify kullanıcıları, yıl boyunca en çok dinledikleri şarkı, sanatçı ve podcast'leri yeniden gözden geçirme heyecanını bir kez daha yaşıyor. Her yılın sonunda sunulan Spotify Wrapped, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını özetleyerek müzik dünyasındaki trendleri keşfetmelerine yardımcı oluyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören Wrapped, dinleyicilere favori sanatçılarını hatırlatırken, yılın en popüler şarkılarıyla yeniden buluşma fırsatı sunuyor. Peki, 2024 Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
- 1
Yılın sonuna yaklaşırken müzik tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği anlardan biri daha yaklaşıyor: Spotify Wrapped 2024. Dinleyicilerin yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, favori sanatçıları ve türleri ortaya koyan bu yıllık rapor, sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor. Milyonlarca kullanıcı, Spotify Wrapped sonuçlarını paylaşarak kendi müzik serüvenlerini yansıtıyor. 2018’den beri bir gelenek haline gelen Wrapped, dijital müzik platformları arasında ilgi odağı olmaya devam ediyor. İşte detaylar...
- 2
SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN ÇIKACAK?
Spotify, Spotify Wrapped 2024 için resmi tarihi henüz duyurmadı. Ancak bazı kullanıcılar şimdiden "2024 neredeyse tamamlandı, Wrapped'e hazır olmak için uygulamayı güncelleyin" diyen açılır pencereler almaya başladı.
- 3
15 KASIM SON TARİH
Şirket, Spotify sayfası olan sanatçıları 15 Kasım'a kadar yeni bir klip yükleyerek Wrapped 2024 deneyimine hazırlanmaya teşvik ediyor. Spotify sanatçılara, "Sizi tüm yıl boyunca tekrar tekrar dinleyen hayranlarınızla doğrudan konuşun. Ana Wrapped veri hikayesinde ve en önemli hayranlarınız için bir Wrapped video akışında yer alma fırsatı için 30 saniyeden kısa bir klip kaydedin," diyor. Klip gönderimi için son tarih 15 Kasım, bu nedenle Wrap bundan önce yayınlanmayacak.
-
- 4
WRAPPED ÇIKIŞ TAHMİNİ
Spotify belirli bir tarih paylaşmamış olsa da, bir fikir edinmek için geçmiş sürümlere göz atabiliriz. Wrapped ilk olarak 2016'da yayınlandığında Aralık ayında yayınlanmıştı, sonraki yıllarda ise tarih daha erkene alındı.
6 Aralık 2018,
5 Aralık 2019,
1 Aralık 2020,
1 Aralık 2021,
30 Kasım 2022,
30 Kasım 2023.
Önceki sürümlere bakarak Spotify Wrapped 2024'ün 30 Kasım veya 1 Aralık'ta çıkacağını varsayabiliriz.