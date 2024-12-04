Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yılın özetine nasıl bakılır?
Her sene sonunda kişinin dinlediği müziklerden bir özet çıkaran Spotify Wrapped yayınlandı. Aynı zamanda hem dünyada hem de Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı, albüm ve müzik parçaları da belli oldu. Peki, Spotify Wrapped 2024'e nereden bakılır? İşte, detaylar...
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Her sene sonunda kişinin dinlediği müziklerden bir özet çıkaran Spotify Wrapped yayınlandı. Aynı zamanda 2024 yılında en çok dinlenen şarkıcı, albüm ve müzik parçaları da yayınladı. Peki, Spotify Wrappred 2024 özetine nereden bakılır? İşte, detaylar...
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SPOTIFY WRAPPED 2024 ÖZETİNE NEREDEN BAKILIR?
Kullanıcılar 2024 özetini görmek için ana sayfada yer alan '2024 özeti' kısmını tıklayarak kişisel listelerine ulaşabilir.
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2024'ÜN ENLERİ
Spotify Instagram hesabından yaptğı açıklama ile 2024'ün 'en'lerini yayınladı.
2024'ün en çok dinlenen şarkısı - Cıstak (Era7capone, Batuflex, Narco)
2024'ün en çok dinlenen albümü - Manifesto (Ati242)
2024'ün en çok dinlenen kadın sanatçısı - Sezen Aksu
2024'ün en çok dinlenen şarkıcısı - Semicenk
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DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN TAYLOR SWIFT OLDU
Taylor Swift, 26,6 milyardan fazla dinlenmeyle 2024'ün küresel olarak en çok dinlenen sanatçısı oldu. Onu sırasıyla The Weekend, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish takip etti.