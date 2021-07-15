TikTok ve Spotify, Türkiye’deki kullanıcılar için Premium teklifini başlattı. İş birliği kapsamında Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın 7 ülkesindeki TikTok kullanıcıları, 3 ay boyunca Spotify Premium hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Türkiye’deki 18 yaş üstü TikTok kullanıcılarını kapsayan teklif; daha önce Spotify Premium aboneliği olmayan kişiler için geçerli olacak. Bu şartlara uygun TikTok kullanıcıları Premium üyeliği kullanabilmek için bir kod alacak. Dün başlayan iş birliğiyle birlikte TikTok kullanıcıları; uygulamadaki “Sizin İçin” ve “Keşfet” bölümünden, profil sayfasının sol üst köşesinde yer alan TikTok Ödüller seçeneğinden ya da Spotify sayfasını aratarak teklife ulaşabilirler.
TikTok Avrupa Büyüme Başkanı David Nunez yapılan işbirliği hakkında şunları söyledi: “TikTok; insanların müzikle birlikte içerik oluşturma ve etkileşim kurma biçiminin merkezinde yer alan, sürükleyici bir deneyim. Spotify Premium, topluluğumuza tanıdıkları sanatçılardan ve parçalardan daha fazla keyif almalarına yardımcı oluyor.”
Spotify Başkan Yardımcısı ve Premium İş Geliştirme Birimi Küresel Başkanı Marc Hazan ise şunları söyledi: “Spotify, sanatçıları ve dinleyicileri daha önce mümkün olmayan bir şekilde birbirine bağlayarak keşif ve ilhamla hareket eden çeşitli müzik hayranları topluluğudur. Farklı ülkelerdeki uygun TikTok kullanıcılarına, sevdikleri tüm müzik ve podcast’lere her zaman, her yerde erişim sunmaktan dolayı çok mutluyuz. TikTok’un coşkulu ve büyüyen kullanıcı tabanını Spotify Premium’un reklamsız ve çevrimdışı dinleme gibi birçok avantajıyla tanıştırmaktan da gurur duyuyoruz.”
Kullanıcılar, daha fazla ayrıntı için TikTok içindeki promosyonlarını inceleyebilir ve TikTok’un Spotify’daki çalma listelerine göz atabilirler.
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