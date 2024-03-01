"Bu randevuya gitmeli miyim?", "Tatil rezervasyonu yapmalı mıyım?" ve hatta "Öğle yemeğinde ne yemeliyim?" gibi önceden doldurulmuş çeşitli sorular arasından seçim yapabilirsiniz. Siz sorunuzu seçtikten sonra “Şarkı Falı” parmağınızı ekrana basmanızı istiyor. Bu sırada Spotify Şarkı Falı sorunuzu yanıtlayacak şarkıyı bulurken bir düşünme ekranı geliyor ve arka planda mistik müzik mırıldanırken renkler dönüyor.