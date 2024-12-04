Spotify, 2024 Yılın Özeti kapsamında yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini duyurdu.

SEMİCENK ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI OLDU

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Semicenk geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesine yerleşti. Onu Top 10 şarkı sıralamasında üç şarkısıyla birden yer alan Lvbel C5 takip etti. Türk Popu’nun kraliçesi Sezen Aksu yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı olurken BLOK3 ve UZI ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. 2024’te rap müzik hakimiyetini sürdürürken, Sezen Aksu’nun yanı sıra, Türkçe Pop’un sıkı hayranlarının bağlılığı sayesinde Hande Yener ve de Dedublüman’ın varlığıyla en çok dinlenen Top 10 sanatçı listesi, Pop ve Alternatif Rock dokunuşundan da mahrum kalmadı.

REKLAM CISTAK YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: CISTAK Bu yılın en hızlı hitlerinden biri olan Era7capone, Batuflex ve Narco’dan “CISTAK”, 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olarak adını zirveye yazdırdı. Yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı Zeynep Bastık’tan “Lan” olurken, Lvbel C5’in iki parçası “DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)” ve “Sezen Aksu” listede üçüncü ve dördüncü en çok dinlenen şarkı oldu. KÖFN, Simge ve Salman Tin’den “Yakışıklı” ise en çok dinlenen şarkılar listesinde beşinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN SEVGİLİSİ SEZEN AKSU EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR LİSTESİNİN YİNE BİRİNCİSİ Spotify’da sekiz yıldır en çok dinlenen sanatçılar sıralamasında her daim Top 5’te yer alan Sezen Aksu, en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde ise 2017 yılından beri birinciliği kimseye bırakmadı. 2024’ün en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde Sezen Aksu’yu takip eden isim, bu yıl eski şarkılarıyla listeleri yeniden sallayan Hande Yener oldu. Diğer yandan en çok dinlenen kadın sanatçılar sıralaması Gülşen, Simge ve Melike Şahin’in sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci olması Türkçe Pop’un güçlü varlığını hissettirdi.

REKLAM RAP GEÇİT VERMEDİ En çok dinlenen albümler Top 10 listesinde rap sanatçılarından 7 albümle rap müzik, tüm ağırlığını hissettirirken, listenin zirvesine Manifesto albümüyle Ati242 oturdu. Era7capone’nin albümü 7EDI ikinciliği elde ederken UZI’den EL CHAVO, yılın en çok dinlenen üçüncü albümü oldu. Onu OBSESİF albümüyle BLOK3 ve ROMANTİK ile Motive dördüncü ve beşinci olarak takip etti. En çok dinlenen albümler arasında dikkat çeken başka bir detay ise Mabel Matiz’in, geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Fatih albümüyle Top 10 albüm listesindeki yerini alması oldu.

TAYLOR SWİFT SPOTIFY’DA DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI OLARAK SALTANATINI SÜRDÜRDÜ Dünya çapında 26,6 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift, üst üste ikinci kez Spotify’ın globalde en çok dinlenen sanatçısı oldu. Onu sırasıyla The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish takip etti. 2024’ün en çok dinlenen şarkısı ise Sabrina Carpenter’ın 1,6 milyardan fazla dinlenen hit parçası “Espresso” oldu. İkinci sırada Benson Boone’dan “Beautiful Things” ve üçüncü sırada Billie Eilish’ten “BIRDS OF A FEATHER” yer aldı. İlk beşi tamamlayan diğer şarkılar ise FloyyMenor’un “Gata Only” ve Teddy Swims’in “Lose Control” oldu.

REKLAM Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimiyle işte 2024’ün sizin için özeti: Spotify kullanıcıları, merakla beklenen kişiselleştirilmiş 2024 Yılın Özeti deneyimine yalnızca Spotify mobil uygulaması (iOS ve Android) üzerinden erişebildi. Müzik tutkunları, yıl boyunca neler dinlediklerini keşfederken bu yılın kişiselleştirilmiş deneyiminde bazı yeni özelliklerle de tanıştı:

2024 Müzik Serüvenin: 2024 yılı itibariyle kullanıcıların yıl boyunca takılıp kaldıkları müzikleri sergileyen bu yeni özellik müzikseverlerin bu yılı benzersizce anlatan müzik evreleri şeklinde keşfetmelerini sağlıyor.

2024 Müzik Serüveninin Çalma Listesi: Bu yeni özellik, Yılın Özeti ana sayfasında yer alan kişiselleştirilmiş bir çalma listesiyle de hayat buluyor. Çalma listesindeki parçalar, kullanıcılara çok tanıdık gelen favori şarkılarının yanı sıra kendi benzersiz müzik yolculuklarına uygun beğenebilecekleri yeni şarkıları da içeriyor.

En Çok Dinlediğin Sanatçı Özelliği Yeniden Tasarlandı: Bu yeni özellikle kullanıcılar, artık “En Uzun Dinleme Süresi” ile tüm yıllarını adeta ele geçiren sanatçıyı görebilecekleri gibi çok sevilen “En Çok Dinleyenler” özelliği sayesinde, belirli bir sanatçının yüzde kaçlık dinleyici kitlesi içerisinde olduklarını da görebilecek.

Müzik Videolarını Çalma Listesi: Müzik videoları özelliğinin beta aşamasında veya kullanıma açık olduğu ülkelerdeki Premium kullanıcılar, yıl boyunca en sevdikleri sanatçıların müzik videolarını bir araya getiren kişiselleştirilmiş bir çalma listesine sahip olacak. Böylece hepsine tek bir yerden ulaşılabilecek.

Top 5’in Ötesi: Artık dinleyiciler, Top 5’in de ötesine geçerek ‘Kitaplığın’ bölümüne ekleyerek çalma listesi olarak da keyfini çıkarmaya devam edebilecekleri, Top 100 Şarkı ve Top 20 Sanatçı listelerine de erişebilecek. Böylece bir yıl boyunca onlara eşlik eden müziklere daha da derinlemesine dalış yapabilecekler. İşte 2024 yılı boyunca Spotify’da en çok dinlenenler: REKLAM 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar: Semicenk

Lvbel C5

Sezen Aksu

BLOK3

UZI

Ati242

Motive

Hande Yener

Dedublüman

cakal REKLAM 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar: CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

Lan - Zeynep Bastık

DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5

Sezen Aksu - Lvbel C5

Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin

Sen Bilmezsin - Dedublüman

SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5

Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök

Renklensin - Reynmen

Dale Don Dale - ElMusto 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler: REKLAM Manifesto - Ati242

7EDI - Era7capone

EL CHAVO - UZI

OBSESİF - BLOK3

ROMANTİK - Motive

Fatih - Mabel Matiz

Kan - UZI

Nefes - Derya Uluğ

Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan

Silah Gibi - Cash Flow 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Sezen Aksu

Hande Yener

Gülşen

Simge

Melike Şahin

Sertab Erener

Ebru Gündeş

Zeynep Bastık

Bengü

Derya Uluğ 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler: Kendine İyi Davran

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Hayalhanem Podcast

Meksika Açmazı

Merdiven Altı Terapi

Terapist Koltuğu

Hikayeden Adamlar

Portal ile Yansıma

Psikopatika

Barış Özcan ile 111 Hz 2024’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar: Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma

Kanye West

Ariana Grande

Feid 2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar: Espresso - Sabrina Carpenter

Beautiful Things - Benson Boone

BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

Gata Only - FloyyMenor, Cris Mj

Lose Control - Teddy Swims

End of Beginning - Djo

Too Sweet - Hozier

One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd

Cruel Summer - Taylor Swift

Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga 2024’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler: THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift

HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

MAÑANA SERÁ BONITO - Karol G

eternal sunshine - Ariana Grande

1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift

SOS - SZA

Lover - Taylor Swift

Fireworks & Rollerblades - Benson Boone

Starboy - The Weeknd