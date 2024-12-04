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        Haberler Kültür-Sanat Spotify 2024 Yılın Özeti’ni duyurdu... Rap 2024'te yine geçit vermedi

        Spotify 2024 Yılın Özeti’ni duyurdu

        Spotify, 2024 Yılın Özeti'ni açıklayarak Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast'leri duyurdu. Yılın "en"lerinin yanı sıra kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini de görücüye çıkaran Spotify'ın 2024 Yılın Özeti'ne göre Türkiye'de bu yıl da en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen şarkı Era7capone, Batuflex ve Narco'dan CISTAK oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:38
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        Spotify yılın özetinde 'rap' yine zirvede
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        Spotify, 2024 Yılın Özeti kapsamında yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini duyurdu.

        SEMİCENK ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI OLDU

        Semicenk geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesine yerleşti. Onu Top 10 şarkı sıralamasında üç şarkısıyla birden yer alan Lvbel C5 takip etti. Türk Popu’nun kraliçesi Sezen Aksu yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı olurken BLOK3 ve UZI ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. 2024’te rap müzik hakimiyetini sürdürürken, Sezen Aksu’nun yanı sıra, Türkçe Pop’un sıkı hayranlarının bağlılığı sayesinde Hande Yener ve de Dedublüman’ın varlığıyla en çok dinlenen Top 10 sanatçı listesi, Pop ve Alternatif Rock dokunuşundan da mahrum kalmadı.

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        CISTAK YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: CISTAK

        Bu yılın en hızlı hitlerinden biri olan Era7capone, Batuflex ve Narco’dan “CISTAK”, 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olarak adını zirveye yazdırdı. Yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı Zeynep Bastık’tan “Lan” olurken, Lvbel C5’in iki parçası “DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)” ve “Sezen Aksu” listede üçüncü ve dördüncü en çok dinlenen şarkı oldu. KÖFN, Simge ve Salman Tin’den “Yakışıklı” ise en çok dinlenen şarkılar listesinde beşinci sırada yer aldı.

        TÜRKİYE’NİN SEVGİLİSİ SEZEN AKSU EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR LİSTESİNİN YİNE BİRİNCİSİ

        Spotify’da sekiz yıldır en çok dinlenen sanatçılar sıralamasında her daim Top 5’te yer alan Sezen Aksu, en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde ise 2017 yılından beri birinciliği kimseye bırakmadı. 2024’ün en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde Sezen Aksu’yu takip eden isim, bu yıl eski şarkılarıyla listeleri yeniden sallayan Hande Yener oldu. Diğer yandan en çok dinlenen kadın sanatçılar sıralaması Gülşen, Simge ve Melike Şahin’in sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci olması Türkçe Pop’un güçlü varlığını hissettirdi.

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        RAP GEÇİT VERMEDİ

        En çok dinlenen albümler Top 10 listesinde rap sanatçılarından 7 albümle rap müzik, tüm ağırlığını hissettirirken, listenin zirvesine Manifesto albümüyle Ati242 oturdu. Era7capone’nin albümü 7EDI ikinciliği elde ederken UZI’den EL CHAVO, yılın en çok dinlenen üçüncü albümü oldu. Onu OBSESİF albümüyle BLOK3 ve ROMANTİK ile Motive dördüncü ve beşinci olarak takip etti. En çok dinlenen albümler arasında dikkat çeken başka bir detay ise Mabel Matiz’in, geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Fatih albümüyle Top 10 albüm listesindeki yerini alması oldu.

        TAYLOR SWİFT SPOTIFY’DA DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI OLARAK SALTANATINI SÜRDÜRDÜ

        Dünya çapında 26,6 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift, üst üste ikinci kez Spotify’ın globalde en çok dinlenen sanatçısı oldu. Onu sırasıyla The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish takip etti. 2024’ün en çok dinlenen şarkısı ise Sabrina Carpenter’ın 1,6 milyardan fazla dinlenen hit parçası “Espresso” oldu. İkinci sırada Benson Boone’dan “Beautiful Things” ve üçüncü sırada Billie Eilish’ten “BIRDS OF A FEATHER” yer aldı. İlk beşi tamamlayan diğer şarkılar ise FloyyMenor’un “Gata Only” ve Teddy Swims’in “Lose Control” oldu.

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        Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimiyle işte 2024’ün sizin için özeti:

        Spotify kullanıcıları, merakla beklenen kişiselleştirilmiş 2024 Yılın Özeti deneyimine yalnızca Spotify mobil uygulaması (iOS ve Android) üzerinden erişebildi. Müzik tutkunları, yıl boyunca neler dinlediklerini keşfederken bu yılın kişiselleştirilmiş deneyiminde bazı yeni özelliklerle de tanıştı:

        • 2024 Müzik Serüvenin: 2024 yılı itibariyle kullanıcıların yıl boyunca takılıp kaldıkları müzikleri sergileyen bu yeni özellik müzikseverlerin bu yılı benzersizce anlatan müzik evreleri şeklinde keşfetmelerini sağlıyor.
        • 2024 Müzik Serüveninin Çalma Listesi: Bu yeni özellik, Yılın Özeti ana sayfasında yer alan kişiselleştirilmiş bir çalma listesiyle de hayat buluyor. Çalma listesindeki parçalar, kullanıcılara çok tanıdık gelen favori şarkılarının yanı sıra kendi benzersiz müzik yolculuklarına uygun beğenebilecekleri yeni şarkıları da içeriyor.
        • En Çok Dinlediğin Sanatçı Özelliği Yeniden Tasarlandı: Bu yeni özellikle kullanıcılar, artık “En Uzun Dinleme Süresi” ile tüm yıllarını adeta ele geçiren sanatçıyı görebilecekleri gibi çok sevilen “En Çok Dinleyenler” özelliği sayesinde, belirli bir sanatçının yüzde kaçlık dinleyici kitlesi içerisinde olduklarını da görebilecek.
        • Müzik Videolarını Çalma Listesi: Müzik videoları özelliğinin beta aşamasında veya kullanıma açık olduğu ülkelerdeki Premium kullanıcılar, yıl boyunca en sevdikleri sanatçıların müzik videolarını bir araya getiren kişiselleştirilmiş bir çalma listesine sahip olacak. Böylece hepsine tek bir yerden ulaşılabilecek.
        • Top 5’in Ötesi: Artık dinleyiciler, Top 5’in de ötesine geçerek ‘Kitaplığın’ bölümüne ekleyerek çalma listesi olarak da keyfini çıkarmaya devam edebilecekleri, Top 100 Şarkı ve Top 20 Sanatçı listelerine de erişebilecek. Böylece bir yıl boyunca onlara eşlik eden müziklere daha da derinlemesine dalış yapabilecekler.

        İşte 2024 yılı boyunca Spotify’da en çok dinlenenler:

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        2024’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

        • Semicenk
        • Lvbel C5
        • Sezen Aksu
        • BLOK3
        • UZI
        • Ati242
        • Motive
        • Hande Yener
        • Dedublüman
        • cakal
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        2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

        • CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
        • Lan - Zeynep Bastık
        • DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
        • Sezen Aksu - Lvbel C5
        • Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
        • Sen Bilmezsin - Dedublüman
        • SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
        • Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
        • Renklensin - Reynmen
        • Dale Don Dale - ElMusto

        2024’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

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        • Manifesto - Ati242
        • 7EDI - Era7capone
        • EL CHAVO - UZI
        • OBSESİF - BLOK3
        • ROMANTİK - Motive
        • Fatih - Mabel Matiz
        • Kan - UZI
        • Nefes - Derya Uluğ
        • Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
        • Silah Gibi - Cash Flow

        2024’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

        • Sezen Aksu
        • Hande Yener
        • Gülşen
        • Simge
        • Melike Şahin
        • Sertab Erener
        • Ebru Gündeş
        • Zeynep Bastık
        • Bengü
        • Derya Uluğ

        2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

        • Kendine İyi Davran
        • Ortamlarda Satılacak Bilgi
        • Hayalhanem Podcast
        • Meksika Açmazı
        • Merdiven Altı Terapi
        • Terapist Koltuğu
        • Hikayeden Adamlar
        • Portal ile Yansıma
        • Psikopatika
        • Barış Özcan ile 111 Hz

        2024’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:

        • Taylor Swift
        • The Weeknd
        • Bad Bunny
        • Drake
        • Billie Eilish
        • Travis Scott
        • Peso Pluma
        • Kanye West
        • Ariana Grande
        • Feid

        2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

        • Espresso - Sabrina Carpenter
        • Beautiful Things - Benson Boone
        • BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
        • Gata Only - FloyyMenor, Cris Mj
        • Lose Control - Teddy Swims
        • End of Beginning - Djo
        • Too Sweet - Hozier
        • One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd
        • Cruel Summer - Taylor Swift
        • Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

        2024’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

        • THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift
        • HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish
        • Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
        • MAÑANA SERÁ BONITO - Karol G
        • eternal sunshine - Ariana Grande
        • 1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift
        • SOS - SZA
        • Lover - Taylor Swift
        • Fireworks & Rollerblades - Benson Boone
        • Starboy - The Weeknd
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        #2024 Yılın Özeti
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