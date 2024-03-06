Sporting Lizbon-Atalanta: 1-1 (MAÇ SONUCU)
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting Lizbon ile Atalanta 1-1 berabere kaldı. Sporting'in golünü Paulinho atarken, İtalyanlar bu gole Scamacca ile yanıt verdi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon, sahasında İtalya'nın Atalanta takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu, tek maçla başladı.
Sporting Lizbon, 17. dakikada Paulinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Atalanta, rakibine 39. dakikada Gianluca Scamacca'nın attığı golle cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart'ta İtalya'da oynanacak.
Ligde son 16 turunun ilk ayağı, yarın yapılacak 7 maçla tamamlanacak.