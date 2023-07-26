AÇ KARNINA SPOR YAPMAK

Aç karnına spor yapmak doğru değildir. Eğer sabahları spor yapmayı tercih ediyorsanız ve kahvaltı için zamanınız yoksa 2 dilim tahıllı ekmek ile peynir ve yeşillik tüketebilirsiniz.

Spor öncesi hem karbonhidrat hem de protein ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Tüketiğiniz karbonhidrat size enerji sağlarken, protein kas yıkımını engeller.