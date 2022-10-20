Çünkü yeterli ve doğru beslenme sağlanmazsa spordan yeterli karşılık alınmaz. Daha da önemlisi kişinin vücudu yorgun düşer ve spor yaparken istediği başarıyı sergileyemez. Özellikle bir beslenme uzmanı ile çalışmadan spor yapan kişilerin kendileri için doğru bir beslenme listesi hazırlaması gerekmektedir.

Yapılan spora göre ve kişinin spor yaptığı süreye göre bile beslenmesi değişebilir. Bu yüzden spor yaparken mutlaka özel bir beslenme düzeni olmalıdır. Bu içeriğimizde sporcu beslenmesi nasıl olmalı? Düzenli spor yapanlar için doğru beslenme önerileri neler gibi konularda ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte sporcu beslenmesi ile ilgili tüm merak edilenler…

Sporcu Beslenmesi Nasıl Olmalı?

Spor yapmak sağlıklı olmak için adeta bir ön koşuldur. Ancak spor yaparken normalde harcanandan daha fazla kalori harcandığı için beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Bu yüzden sporcuların özel bir beslenme programı uygulaması gerekir. Peki sporcu beslenmesi nasıl olmalı? Sizler için sıraladık;

Spor yaparken sıvı dengesinin korunması çok önemlidir. Bu yüzden daha fazla su tüketilmelidir.

Spor yapan kişi aç kalmamalıdır. Beslenme düzenini aç kalmayacak şekilde düzenlemelidir.

Kendisine enerji veren besinleri daha fazla tüketmelidir.

Kolay sindirilebilir besinlerin seçilmesi önerilmektedir.

Posalı sebze ve meyveler öğünlerde mutlaka olmalıdır. Genellikle çiğ yerine pişmiş olarak tüketilmesi önerilmektedir.

Sporcu Kahvaltısı Nasıl Olmalı?

Sporcular için kahvaltı önemli bir öğündür. Atlanmamalı ve özenle hazırlanmalıdır. Sporcu kahvaltısı nasıl olmalı? Diye merak edenler için örnek bir kahvaltı menüsü paylaştık. Öncelikle sporcu kahvaltısında yumurta, süt ve peynir gibi proteinlerin bol bulunması gerekir. Süt ve süt ürünlerinin yanında yulaf da tahıl proteini açısından faydalıdır.

Hem tok tutar hem de protein oranı yüksektir. Lif açısından da zengin olan yulaf sporcu kahvaltıların çeşitli şekillerde mutlaka yer almalıdır. Uzun süre tok kalmak ve yüksek enerji için yulaf doğru bir seçenektir. Yulafın yanında protein açısından oldukça zengin olan yumurta da sporcu kahvaltısının olmazsa olmazı gibidir.

Spor Yaparken Enerji İhtiyacını Karşılayacak Besinler

Spor yaparken enerji ihtiyacını karşılayacak besinler arasında ilk sırada muz gelir. Spor esnasında çok fazla enerji kaybedilir ve bunun yerine konması önemlidir. Muz hem enerjiyi yükseltir hem de potasyum zengini olduğu için vücuda dinçlik verir.

Muzun yanı sıra yağ oranı yüksek balık çeşitleri, kahve, pancar, elma, avokado, yoğurt ve mercimek de tercih edilebilecek besinler arasındadır. Burada önemli olan enerji miktarının yükseltilmesi daha zinde hissetmektir.

Sporcu Beslenme Listesi

Sporcu beslenmesi özel olmalıdır. Bunun için sporcu beslenme listesi hazırlanması gerekir. Buna bağlı olarak yapılan spor daha doğru olmaktadır. Sizin için örnek bir sporcu beslenme listesi hazırladık. Siz de buna göre kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Örneğin kahvaltı da bir dilim az yağlı peynir, dil peyniri, taze kaşar ya da lor peyniri arasında istediğinizi seçebilirsiniz. Tuzu azaltılmış 4-5 zeytin. 5 adet yumurta beyazıyla 1 tam yumurtayı karıştırıp omlet yapabilirsiniz. Çiğ yeşillikler ekleyebilirsiniz. Ekmek olarak tahıllı ya da tam buğday tercih etmeniz daha doğru olur.

Spor Yaparken Nasıl Beslenmeli?

Spor yaparken nasıl beslenmeli? Diye merak edenler için öne çıkması gereken besinleri sıraladık; çiğ kuruyemiş, yağlı balık çeşitleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, kuru ve çiğ bakliyatlar, tavuk/hindi, kuzu/sığır eti.

Sporcular İçin Beslenme Önerileri

Sporcular için beslenme önerileri sizler için sıraladık;

Su miktarını arttırın ve kendinizi susuz bırakmayın.

Beslenme düzeninize sadık kalın ve öğün atlamayın.

Rafine şekeri yaşamınızdan çıkarın.

Her gün sporcu kahvaltınızı mutlaka yapın.

Aşırı yağ tüketiminden kaçının.

Geceleri kaçamak yapmayın.

Enerjinizi yükseltecek ara öğünleri tercih edin.