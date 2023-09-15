53 yaşındaki Denise, 2024'te bir vücut yarışmasına daha katılmayı planlıyor ve aynı zamanda benzer zorluklarla mücadele eden 40'lı yaşlardaki kadınlara koçluk yapıyor. Başkalarına kendi hikâyelerinin kahramanları olmaları ve hayattan sonuna kadar keyif almaları için ilham vermeyi amaçlıyor.