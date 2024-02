Spor yazarları Galatasaray'ın Sparta Prag maçını değerlendirdi

"4. DEVRE YOKSAN OLMAZ"

MEHMET AYAN: "Kalite? Bizde daha yüksek! Özgüven ve rakip kale ile ilişki? Bizde daha çok! Ama Orta Avrupa görünümlü bu Kuzey anlayışla her yerde her zaman mücadele etmeliyiz. Birkaç dikkatsizlik dışında, ilk yarı için kötü bir değerlendirme yapmak caiz olmaz. Soyunma odasına moralli gittik. Ama 1-1 güvenilecek bir skor elbette değildi; olamazdı. Olmadı! Turun 4.devresini ilk üç devre gibi oynasa inanın sonuç bu şekle girmezdi. İstanbul’daki iki ve Prag’daki bir devrede kabaca 150 dakikada ilk 15’er dakikalar hariç istediğini yapan, skoru bulan G.Saray son 50’de teslim oldu. 61.dakikada Kerem A. oyundan çıkar mıydı? Emin değilim. Her türlü disiplinine rağmen açıkları olabilen bir takım hüviyetindeki rakibi delici en potansiyel isim Kerem idi… Yani en azından şu İcardi sahada bu kadar kalırken o çıkmazdı diyelim." (Habertürk)