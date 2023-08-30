Galatasaray kötü oynuyor. Performansları düşük de olsa savunma dörtlüsü, formda gözüken Muslera ve süper yıldız Icardi'nin dışında kalan beş forma için belirsizlik hala devam ediyor. Takımın en çok ihtiyaç duyduğu yere transfer yapılması gerekirken Midtsjö satılıyor. Şu an itibarıyla Icardi ve Muslera'nın olduğu bir Molde, ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de bu Galatasaray'dan daha iyi iş yapar. E o zaman "bu kadar parayla bunca transfer neden yapıldı" diye sormazlar mı? Zaman hızla ilerliyor. Okan Buruk acilen kafasını ve takımını toparlamalı. Toparlayacaktır da... Ben kendisine inanıyorum. Umarım o da inanıyordur. (FOTOMAÇ)