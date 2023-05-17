Osman Şenher: "İyi ki Torreira gibi çok büyük bir profesyonel orta sahada oynuyor. Defansına yardım ediyor, orta bölgenin tamamında rakibine pres yapıyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de hücuma çıkıyor. Harika bir futbolcu.
Tabii burada Galatasaray’ın en önemli silahı Icardi... Çok özel bir topçu. Her derde deva, ilaç gibi. Topla fazla buluşamasa da, rakip ceza sahası içinde dolaşması bile yetiyor. Topla buluştuğu zaman zaten yüzde seksen gol demek. Icardi bu takımın ilacı. Keyif veriyor, güven veriyor. Eminim sarı-kırmızılı taraftarın büyük bir kısmı Arjantinli forveti seyretmek üzere bilet bulabilmek için çırpınıyordur. Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğa kilitlenmiş. Teknik olarak hata yapsalar da hepsi, müthiş koşup mücadele ediyorlar." (Milliyet)