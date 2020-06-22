Galatasaray, 3-1 öne geçtiği Gaziantep FK maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılırken şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Spor yazarları, Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi.
AHMET ÇAKAR: HAKEMLİĞİN İFLASI
"Dün gece Türk hakemliğinin iflası ve Galatasaray'ın bir hakem tarafından nasıl boğulduğunun gösterisi oldu. Galatasaray kazanmayı hak etmemiş olabilir. Özellikle son 5-6 dakikada mağlup Gaziantep tek kale de oynamış olabilir ama Alper Ulusoy maalesef Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı"
"Uzatma dakikaları belki dakika 100, kaleci Okan yattı topu aldı. Ama hakem günah çıkartacak ya 8 saniye ayağıyla Galatasaray aleyhine bir çift vuruşa hükmetti daha doğrusu icat etti, bu çift vuruştan da penaltı geldi ve Galatasaray'ın bence şampiyonluğu resmen gitti"
"Sonuçta eski bir hakem olarak utanç duydum. Hepimiz hata yaptık, hepimiz yanlış penaltılar verdik ama bir takımın aleyhine manasız bir icatta bulunup takımın puanını gasp etmedik. MHK utanç duymalıdır, hakem utanç duymalıdır" (SABAH)
ERMAN TOROĞLU: GAZİANTEP'İN ATTIĞI 2. GOL ÇOK ENTERESAN
"Galatasaray resmen sakatatçı dükkanı gibi. Sakatlanan sakatlanana. Ama sahanın içinde çok kaliteli ayakları var. Dün gece üç kaliteli oyuncu müthiş işler yaparak üç gol attılar ve Galatasaray'ı öne geçirdiler. Belhanda yenilen golde önce rakibini kovaladı, sonra bıraktı ve Galatasaray kafa golünü yedi. Sonra müthiş hareketlerle nefis bir gol attı. On kişi kalmasına rağmen iyi top yaptılar. İkinci golü dokuz kişi oynarken yediler. Gaziantep'in attığı ikinci gol çok enteresan. Neden? Evelsi gün Ankaragücü-Başakşehir maçında bu pozisyondan daha net bir pozisyonda gol oldu. Hakem Hüseyin Göcek"
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