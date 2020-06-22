ERMAN TOROĞLU: GAZİANTEP'İN ATTIĞI 2. GOL ÇOK ENTERESAN

"Galatasaray resmen sakatatçı dükkanı gibi. Sakatlanan sakatlanana. Ama sahanın içinde çok kaliteli ayakları var. Dün gece üç kaliteli oyuncu müthiş işler yaparak üç gol attılar ve Galatasaray'ı öne geçirdiler. Belhanda yenilen golde önce rakibini kovaladı, sonra bıraktı ve Galatasaray kafa golünü yedi. Sonra müthiş hareketlerle nefis bir gol attı. On kişi kalmasına rağmen iyi top yaptılar. İkinci golü dokuz kişi oynarken yediler. Gaziantep'in attığı ikinci gol çok enteresan. Neden? Evelsi gün Ankaragücü-Başakşehir maçında bu pozisyondan daha net bir pozisyonda gol oldu. Hakem Hüseyin Göcek"