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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı ve sürpriz bir puan kaybı yaşadı. Spor yazarları, Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşmasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:38
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        • 1

          Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Dinamo Kiev maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        • 2

          "OKAN BURUK ÖZELEŞTİRİ YAPMALI"

          İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaraylı oyuncuların özgüveni çok yüksek. Bunun iyi tarafı olduğu gibi kötü yanı da var. Rakibi küçümsemek, ciddiye almamak gibi. Şurası bir gerçek ki, takım olarak istekli ve mücadeleci oyun ortada. Ancak, atılan gollere bakıldığında organizasyondan söz etmek mümkün değil. Korner, uzaktan şut ve penaltı golü ile skor almak elbette önemli. Fakat alışık olduğumuz hatta beklenilen klasik oyun yoktu. Yenilen goller de ayrıca analiz edilmeli. Savunma adam paylaşımı ve alan yerleşiminde sorun yaşıyor. Beklenmeyen bir sonuç doğal olarak moral bozucu oldu. Bazı oyuncuların kendilerini sorgulaması gerektiği gibi Okan Buruk’da özeleştiri yapmalı.

        • 3

          "KULÜBEDE ALTERNATİF YOK"

          Uğur Meleke (Hürriyet): Futbol enteresan bir oyun. 50'de ceza alanı içinde Tymchyk-Barış Alper mücadelesinde hakem önce Barış Alper'e kırmızı gösterdi. Temsilcimiz için negatif anlamda bir kırılma anı zannettik. Sonra VAR müdahalesiyle karar penaltıya döndü ve kart iptal oldu. Osimhen'in 50'de penaltıdan bulduğu golle bu kez Dinamo Kiev'in fişi çekildi sandık hepimiz. Sahadaki Galatasaraylılar da öyle zannetmiş olacaklar ki, 3-1'den sonra kolektif anlamda da, bireysel olarak da birçok can sıkıcı hata vardı Seyrantepe'de. Dün G.Saray, kesinlikle kazanması gereken bir maçta altın değerinde 2 puan kaybetti ve bunu iki ana faktöre bağlayabilirim. Galatasaray 52'de golü bulduktan sonra oyun bir o kalede, bir bu kalede adeta bir Rus ruletine döndü. Tempo düşmedi, soğumadı maç. Kerem Demirbay'ı sokmakta geç kaldı Okan Buruk. Galatasaray'ın Ocak transferinde ön tarafa kesinlikle takviyeye ihtiyacı var. Dün hem Barış, hem Yunus'un dakikalar geçtikçe mazotu azaldı ama kulübede (Sallai de liste dışı olduğundan) alternatifi yok Okan Hoca'nın. İlerleyen turlar için takviyeye ihtiyacı var Galatasaray'ın.

        • 4

          "G.SARAY KİEV'E MOTİVE OLMAMIŞ"

          Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında maça çok hızlı ve baş döndürücü bir ön alan baskısı ile başladı. Galatasaray ilk yarıda sahanın tek hakimiydi. Ama Dinamo Kiev de hızlı kontrataklar geliştirdi. Vanat'ın attığı golde Muslera daha dikkatli olabilirdi. Okan Buruk dersine iyi çalışmamış. Takım Kiev'i küçümsemiş. Maça motive olamamış. Konuk ekip peş peşe ataklar geliştirmeye başladı. Yarmolenko'nun attığı iki gol soğuk duş etkisi oluşturdu. Galatasaray için zor maç oldu. 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, Galatasaray karşısında 3 gol buldu. Sarı kırmızılılar rakibe çok pozisyon veriyor, kolay goller yiyor. Dün yenilen 3 golde de Muslera'nın hatası vardı. Galatasaray'da bir motivasyon eksikliği, bir disiplinsizlik var. Çok temposuz oynuyor Aslan. Ligdeki Hatay maçından sonra Kiev sınavında da 2 puan kaybettiler. Galatasaray'daki yetkililerin bir durup 'Bu takıma ne oldu' diye sorması gerekir.

        • 5

          "OKAN BURUK KENDİNİ SORGULAMALIDIR"

          Levent Tüzemen (Sabah): Oynadığı 6 maçta sadece bir gol atan Dinamo Kiev'den iki kez öne geçmesine rağmen Galatasaray 3 gol yiyorsa Okan Buruk kendisini sorgulamalıdır. 60 dakika rakipten üstün olan skoru 3-1'e getiren Galatasaray'da yorulan ve oyundan düşen oyuncuları görmemek Okan Buruk adına eksi bir puandır. Maçın Estonyalı hakemi faul çalmamak adına resmen oyunun canına okudu. Özellikle VAR'daki vatandaşı olmasaydı Galatasaray belki de maçı kaybedecekti. Barış Alper'e yapılan penaltıyı vermediği gibi Galatasaraylı oyuncuya ikinci sarıdan kırmızı gösterdi. Estonyalı Marko Liiva'nın nasıl bir VAR yönetimi gösterdiğini Türkiye'deki VAR hakemleri ders olarak öğrensinler.

        • 6

          "G.SARAY'IN EN BÜYÜK HANDİKAPI..."

          Osman Şenher (Milliyet): Futbolda sürprizler var buna itirazım yok. Ama sen yıldızlar topluluğu bir takımsın. 22. dakikada 2-0 öne geçtiğin maçı nasıl 3 gol yiyerek bitirirsin ben bunu kabul etmiyorum. Rakip kim olursa olsun, Galatasaray'ın üzerine giden takımlar her girişimde gol buluyor. Dinamo Kiev üç kere geldi, üç gol attı. İlk golde Muslera, ikinci golde Jakobs, üçüncü golde Sanchez çok büyük hatalar yaptılar. Sarı-kırmızılıların en büyük handikapı orta sahadaki isimleri temaslı futbolu sevmiyor. Rakip de elini kolunu sallayarak Cim Bom'un kalesine geliyor. Herkesin içinde bir ümit var. Yeni transferler gelecek takım düzelecek diye. İnşallah öyle olur. Ama şunu söyleyeyim. Devre arası iyi futbolcu alman için iyi para vermen lazım. Fırsat transferi diye beklersen, beklediğin transfer gerçekleşmeyebilir. Muhakkak yöneticiler bizden daha iyi düşünüyorlardır. Ama şu an takım sıkıntı yaşıyor. Bundan sonraki maçlarda da bu, artarak devam edecek gibi görünüyor. Dilerim Okan Buruk bu sıkıntılara bir an önce çare bulur.

        • 7

          "KİBİR VE OLMAMIŞLIK"

          Bülent Timurlenk (Sabah): Hatay maçının ziyan olan ilk yarısında tek suçlu Berkan değildi elbette ama Sara'nın yokluğunda Buruk'un dün yine aynı pozisyonda ona şans verirken açıklaması "Ön alan baskısı için"di. Karşındaki 11'inde yabancı futbolcu olmayan, savaşın gölgesinde yaşayan ve Avrupa Ligi'nde 6 maçını kaybederken sadece bir gol atabilen Dinamo Kiev. G.Saray yönetiminde demeçlerinden kibir ve olmamışlık akan Metin Öztürk ve UEFA Kupası-Bilbao pastasının önünde gülümseyerek poz veren İbrahim Hatipoğlu'nu sahneden çeksin Başkan Özbek. Bir Bilbao hayali varsa ortada eksiye koşan bir futbol gerçeği ve 36'lık usta Yarmolenko'nun tokadı var... Bir de dün kalesinde yediği hatalı gollerden sonra yuhalanan "efsane" Fernando Muslera...

        • 8

          "VAR DOĞRU YERDE DEVREYE GİRDİ"

          Mustafa Çulcu (Sabah): Osimhen'in 31'deki vuruşunda kayarak topa hamle yapan Bilova'nın doğal konumdaki kapalı sol koluna temas eden top penaltı olmaz, devam kararı doğru. Shaparenko'nun 25'te Barış'ın ayağına basması sarı olmalıydı vermedi ama Barış rakibi Kabaiev'in ayağına basınca sarı gördü. Çifte standart oldu. Galatasaray'ın yediği ilk gol öncesi 2 nolu yardımcı hakemin önünden top taca çıkmış (tv görüntüleri) görünüyor ancak burada açı çok önemli, VAR da taç çizgilerinde kamera olmadığı için yardımcının kararına uymak zorunda kaldı ve gol geçerli sayıldı. Tymchyk ceza alanı içinde Barış'ı sarıp sarmalayıp yere indirdi, pozisyon net penaltı ancak hakem önce hatalı kararla Barış topu elle bilerek oynayıp gol atmaya çalıştı diye sarı gösterdi önceden sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç etti. Ancak doğru uygulama ile VAR devreye girdi. OFR'de pozisyonu 18 saniye izleyen hakem, doğru kararla Barış'ın kartını iptal etti, penaltı verdi. Galatasaray 88'de Jelert ile penaltı bekledi fakat Vivcharenko'ya faulü yapan Jelert'ti, penaltı olmaz. Hakem pozisyonu çözemedi, VAR'a yaslandı. VAR protokole uygun davrandı, doğru kararla devreye girmedi.

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