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Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenerken spor yazarları, Galatasaray'ın performansını kaleme aldı

15.03.2022 - 10:20 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: ORTA SAHANIN ZAFERİ

    Atiba’yı bu kadar baskılayıp hataya zorlamak önemli bir iş. Bu Torrent’in tartıştığımız orta saha oyuncuları için ne kadar önemli bir zaferse, Önder hoca için de o kadar büyük bir hezimet. Can, Atiba, Alex orta sahasının bağlarını kökünden kopardılar. Mohamed’in orta sahasına verdiği destek Atiba’yı sürekli sırtında taşıması, gücü çok çarpıcıydı. Geldiğinde ondan beklenenin de üzerine çıktı.

  • İkinci yarı biraz daha Barça maçı metoduyla oynandı denebilir. Marcao’nun hem alan savunmasının merkezi oluşu hem bireysel pres oyunu çarpıcıydı. Beşiktaş’ı sürekli merkeze yönlendirdiler ve oyun sıkıştı. Rıdvan oyuna girip sol kanata genişlik kazandırana kadar Xavi’nin de övdüğü savunma rahattı (FANATİK)

  • ERMAN TOROĞLU: UFAK TEFEK HATALARI VARDI

    İlk yarıda Galatasaray hem pres yaptı hem gol attı. Oyuncu değişiklerinden sonra onlar da oyundan biraz düştüler. Beşiktaş da oyuncu değişikliklerinden sonra top oynamaya başladı. Nitekim maçı beraber bile bitirebilirlerdi. İkinci yarı Galatasaray oyundan düştü. Kolay değil! Barcelona maçından sonra bu maçta 60'tan sonra yorgunluk gözükmeye başladı.

  • Hakemin ilk derbi maçı. Ufak tefek hataları oldu ama hiç olmazsa gördüğünü çaldı. Şartlı maç yönetmedi. Beyninde şeytan gezmiyordu. İkinci gol öncesinde Umut Meraş'la Mohamed'in pozisyonunda faul yok, devam kararı doğru, normal bir mücadele. Son dakikalarda bir çekme var orada takdir hakkını Beşiktaş'ın lehine penaltıdan yana kullanmadı. (SABAH)

  • UĞUR MELEKE: TORRENT, BARSELONA'DA OLAN BARSELONA'DA KALIR DEDİ

    Domenec Torrent’in Beşiktaş derbisine çıkarken elinde iki farklı oyun opsiyonu vardı: Birisi, ligdeki sekiz maçın 5-6’sında uygulamaya çalıştığı dominant oyun. İç saha oyunu. Diğeriyse perşembe akşamı Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı uyguladıkları geçiş oyunu. Geride organize duran, rakibinin tamamlayamadığı hücumlarda hızlı çıkan bir pragmatik strateji. Torrent, Beşiktaş’ın Sivasspor ve Başakşehir maçlarındaki harika oyunundan çekinmemiş belli ki. 

     

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