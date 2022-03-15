"Galatasaray’da Mustafa Muhammed sarı kırmızılı formayla belki de en iyi performansını ortaya koydu ve günün kahramanı Kerem’e 2 asist yaptı. Orta alanda Berkan ve Taylan arı gibi çalıştılar. Çıkana kadar da Omar kusursuz bir futbol ortaya koydu. İlk 45 dakikadaki Galatasaray’ı taraflı tarafsız herkes çok beğendi. Yüksek tempo ve enerji koydular. Ancak bu tablonun nedeni Önder Karaveli’nin yine denemelerine devam edip sahaya en güçlü kadrosuyla çıkmamasıydı" (HÜRRİYET)