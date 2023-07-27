Spor yazarları Fenerbahçe-Zimbru maçını değerlendirdi

Dzeko'nun dördüncü goldeki asisti, bir pas nasıl böyle ölçülü ve kaliteli atılır rejisine girer. Geçen sezonun çizgi defansı olmadı hiç. Rakibi ofsayta düşürmek için de uğraşmadılar. Osayi, Djiku ve Ferdi'nin süratları, rakibin "sızma" seçeneklerini çıkmaza soktu. Yine Tadic'e dönelim. Çok konuşacağız O'nu. Ferdi ile ritim yakaladıklarını da gördük. Kent ile Osayi'de bu daha yok. Kadroya daha girecek oyuncular da olacak. Zamana ihtiyaçları var ama Koç-Kartal ikilisi "tabanca" gibi bir takım yapmışlar.