Spor yazarları Fenerbahçe'nin serisini ve Hatay galibiyetini değerlendirdi

"FENERBAHÇE'DEN SERİYE DEVAM"

İBRAHİM YILDIZ/ HABERTÜRK: Orta sahada oynayan çok iyi bir üçlü var. İsmail, Fred ve Szymanski modern orta saha performansı sergiliyorlar. Savunma hatasız olunca, ileri üçlüde yer alan tekniği yüksek Tadic ve İrfan Can topla her buluştuklarında gol gelecek beklentilerini yükseltiyor. Her iki bekin sürekli ofansif özelliklerini de hesaba katarsak, Hatayspor’un yapacağı fazla bir şey yoktu. Fenerbahçe’nin bir başka farkı ise, takımda gol umudu tek oyuncuya bağlanmamış. En önemli özellikleri de burası. Her futbolcunun gol atma becerisi yüksek.