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        Haberler Spor Futbol Spor yazarları Fenerbahçe'nin Nordsjaelland galibiyetini değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Nordsjaelland galibiyetini değerlendirdi

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:49
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        • 1

          Konferans Ligi'nde Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Avrupa'da gruplara galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, 11'de 11 yaptı!

        • 2

          Spor yazarları ise Fenerbahçe'nin Nordsjaelland galibiyetini değerlendirdi.

        • 3

          ''KARTINI AÇIK KULLANDI''

          GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: ''İsmail Kartal oyuncularına karşı kartını açık kullandı; "Hepiniz ilk on birin parçasınız"... Ve Yedi oyuncu değiştirdi üç gün önceki maça göre. Beklenen bir hamleydi aslında ama Szymanski, Tadic veya Dzeko, İrfan Can Kahveci; öylesine izler bırakmışlar ki, "yoklukları aranır" endişesi dalgalandı. Fenerbahçe takımı çok yüksek enerji ile çıktı sahaya... "Altı numaraya değil, 12 numaraya ihtiyacımız var" gustosu da hedefini bulmuştu. Kadıköy taraftarıyla da "ben buradayım" dedi. Önde baskı, kapılan toplar, usta ayaklar bir anda ilk skoru 2-0 getirdi. İkinci yarının başında gelen üçüncü golle birlikte, "keyif dakikaları" başladı.''

        • 4

          ''DARMADAĞIN ETMEYİ BAŞARDI''

          ENGİN KEHALE/HÜRRİYET: ''Danimarka Ligi’nin Opta verilerine göre en çok topla oynayan, en çok pas yapan, rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımının karşısında, buna çok iyi cevap verebilecek bir kadro vardı. İki atletik bek, merkezde temaslı oynayabilecek bir yapı ve ön tarafta baskıya uygun bir üçlü ile belki çok üretmedi Fenerbahçe ancak Johanner Thorup’un bir teknik direktör olarak kurduğu sistemi darmadağın etmeyi başardı.''

        • 5

          ''KENDİLERİNE GÜVENİ GELDİ''

          MEHMET ALİ SABUNCU/FANATİK: ''Fenerbahçe Danimarkalı rakibini yenerek Avrupa’da da yoluna galibiyetle başladı. Maç öncesi kadro değişikliği bazı kesimlerde endişe yaratsa da takım oyunu ön plana çıkınca sonuç güzel oldu. Umarım devamı gelir, bu maçla kenar da oturanların da kendine güveni geldi, bu çok önemli.''

        • 6

          ''ROTASYONU DOĞRU BULMUYORUM''

          ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "F.Bahçe rahat kazandı ama ben yine de sezon başında büyük rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkmayı doğru bulmuyorum. Oosterwolde ve Serdar görevlerini yaptılar, en iyi oyuncular Fred-Osayi oldu. Crespo ile Mert Hakan da iyi görev yaptı."

        • 7

          ''RAKİPLERİ DİZE GETİRİYOR''

          ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: ''Ne dersiniz!.. Galibiyet serisine rağmen, hiç sektirmeden, sürekli İsmail Kartal’ın kulağını çekmek, akıl vermek, nasihat etmek huyumuzdan vazgeçmenin zamanı gelmedi mi artık? Hoca, Avrupa’da 7’de 7 yaptı. Süper Ligi de katarsanız 11’de 11… Rakipleri dize getiriyor, ''o niye var-bu niye yok'' bilgiçlerinin elinden kulağını kurtaramıyor bir türlü. Buyurun işte, Bükreş’i, Partizan’ı gol yemeden geçerek gruba yükselen Nordsjaelland karşısına bir takım çıkardı; Ne Tadic ne Dzeko ne Becao ne Ferdi ne Szymanski var kadroda… Maçtan önce bir ''Küçük Jesus'' lakabı takmadıkları kaldı Kartal’a!''

        • 8

          ''ŞİMDİ HOCA DÜŞÜNSÜN''

          ENGİN VEREL/AKŞAM: ''Fenerbahçe'nin rakibini sahadan silen bir oyun ortaya koyduğuna şahit olduk. O kadar istekli, arzulu ve uyumlu bir takım vardı ki sahada herkes birbirinin boşluğunu kapattı, izleyenlere de keyif veren bir takım ortaya çıktı. İlk yarıyı Crespo ve Batshuayi'nin golleriyle iki farklı önde kapatan Fenerbahçe, rakibinin puan umutlarını da bitirmişti. Bu psikolojinin ikinci yarıya da bizim adımıza pozitif yansıyacağı gün gibi ortadaydı. Dün geceye dair tek olumsuz düşüncem, İsmail Hoca bu takımı sahaya sürmekle iyi yapmadı. Şimdi herkes olası bir kötü sonuçta, "Keşke o takımı oynatsaydı" diye yüklenmeye başlayacak. Yani bundan sonra İsmail Hoca için en büyük tehlike, sahada oynayanlar değil, kulübede oturanlar olacak.

        • 9

          ''YEDEK SUBAYLAR''

          SENAD OK/MİLLİYET: ''Lig maçından farklı bir kadro ile sahadaydı sarı lacivertliler. Ciddi rotasyona gidilmesine rağmen yine de önemli, tecrübeli isimler vardı. Bu isimlerin hem uyumları hem de performansları genel anlamda iyiydi. Bunun da etkisiyle 47’de sarı lacivertliler maçı büyük ölçüde bitirdi. Önde baskı ve tempolu oyun ile oynamaya çalışan sarı lacivertlilere Danimarka ekibi belli bir noktaya kadar direnebildi.''

        • 10
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