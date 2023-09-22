Spor yazarları Fenerbahçe'nin Nordsjaelland galibiyetini değerlendirdi

''ŞİMDİ HOCA DÜŞÜNSÜN''

ENGİN VEREL/AKŞAM: ''Fenerbahçe'nin rakibini sahadan silen bir oyun ortaya koyduğuna şahit olduk. O kadar istekli, arzulu ve uyumlu bir takım vardı ki sahada herkes birbirinin boşluğunu kapattı, izleyenlere de keyif veren bir takım ortaya çıktı. İlk yarıyı Crespo ve Batshuayi'nin golleriyle iki farklı önde kapatan Fenerbahçe, rakibinin puan umutlarını da bitirmişti. Bu psikolojinin ikinci yarıya da bizim adımıza pozitif yansıyacağı gün gibi ortadaydı. Dün geceye dair tek olumsuz düşüncem, İsmail Hoca bu takımı sahaya sürmekle iyi yapmadı. Şimdi herkes olası bir kötü sonuçta, "Keşke o takımı oynatsaydı" diye yüklenmeye başlayacak. Yani bundan sonra İsmail Hoca için en büyük tehlike, sahada oynayanlar değil, kulübede oturanlar olacak.