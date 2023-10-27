Spor yazarları Fenerbahçe'nin Ludogorets galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Avrupa'da oynadığı 9 maçı kazanan sarı-lacivertliler, toplam galibiyet serisini ise 18 maça çıkardı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ludogorets galibiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 kazandığı Ludogorets karşılaşmasını değerlendirdi.
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"NE KÖTÜ 3-1 YENDİK NOKTASI"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Öyle maçlar izlettirdiler ki, 18 resmi maçın 18'inin de kazanıldığı gecede, gözlerdeki ekşi tadı konu konuşuyoruz. "Ne güzel 3-1 yenildik" yorumlarından sonra "Ne kötü 3-1 yendik" noktası. Fenerbahçe bu sezon böyle işte…" [Fotomaç]
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"İŞİ DAHA SIKI TUTMALI"
ENGİN VEREL: "İsmail Kartal, ligde çok fazla şans veremediği oyuncularına Ludogorest karşısında şans vererek, onlara da güvendiğini gösterdi. Bu doğru bir yöntem gibi görünse de Avrupa'daki ilerleyen turlarda Fenerbahçe'nin ligde istikrarı yakalamış oyuncuları tercih etmesi daha akıllıca olur diye düşünüyorum. Çünkü özellikle hücumlarda oyuncuların anlaşamadıklarını gördük. Bu daha çok birlikte maç oynamanın getirdiği bir eksiklik olarak göze çarpıyordu. Fenerbahçe grupta ilk devreyi 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Bu 3 maçtan ikisini evinde, birini deplasmanda oynadığını hatırlatmak lazım. Yani ikinci etapta hem Danimarka hem Bulgaristan deplasmanına çıkacak. Grup liderliğini korumak için ikinci etapta işi daha da sıkı tutması gerekecek." [Akşam]
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"KOLAY TESLİM OLMADILAR"
UĞUR MELEKE: "Ludogorets, Fenerbahçe’ye kolay teslim olmadı. Nordsjaelland’ın genç savunmacıları geriden pasla çıkmaya çalıştıkları için Fenerbahçeliler önde baskıyla kolay kazanmışlardı o maçı. Ancak Trnava’dan sonra Ludogorets de kısa pası değil, uzun oynamayı tercih etti. Trnava’da Szymanski-Fred girince maç dönmüştü. Bu maçta da Fred-Tadic-Szymanski koydular ağırlıklarını. Bu da 3 puana yetti zaten." [Hürriyet]
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"FUTBOLU İYİ BULMADIM"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de galibiyet serisini bozmadı. Gerçekten hem lig hem Avrupa kulvarında küçümsenmeyecek bir gidişat var. Ancak ben bu maçtaki futbolu iyi bulmadım. Kopuk kopuk bir görüntü sergilendi. Ataklarda devamlılık yoktu, etkinlik sınırlıydı. Bilhassa rakibin geriden riskli paslarına itibar etmeyip uzun toplarla çıkması, beklenen hücum presini de gündeme getirmedi. Fenerbahçe iyi giderken Tadic ve Fred'in fizik açıdan düşüş içinde olduklarını her yazımda belirtiyorum. İsmail Kartal, rotasyonlu kadroda bu ikisine birden görev verdi ve fizik olarak düşüş içinde oldukları bu maçta da görüldü. Bu arada haksızlık da etmeyeyim, ikinci goldeki atak olgunlaşırken Tadic'in, Oosterwolde'ye attığı pas gerçekten seyredilmeye değerdi. Bana en ilginç gelen olay, İsmail Kartal'ın 89'da Cengiz Ünder'i oyuna almasıydı!" [Sabah]
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"KONFERANS LİGİ'NİN GULLİVER'İ"
ERCAN GÜVEN: "Ludogorets’i de Kadıköy’de devirerek, Konferans Ligi’nde tıpkı Süper Lig gibi 9’da dokuz yaparak kazandı Fenerbahçe. Bakmayın zor olduğuna... Ön elemelerden başlayıp gruptaki rakipler de dahil Konferans Ligi, F.Bahçe’ye -şimdilik- bir beden küçük geldi. Hem takım hem de Fenerbahçeliler ilk günden beri kendilerini "cüceler ülkesi" Lilliput’daki "Gulliver" gibi hisseti. Belki de bu yüzden biraz gevşedi. İsmail Kartal’ın ellerinden öper!" [Milliyet]
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"NAZAR BONCUĞU OLSUN"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Fenerbahçe 18. maçını kazandı. Fakat en etkisiz ve temposuz maçı buydu. İyi oyuna alıştırdılar. Bu nazar boncuğu olsun."" [Takvim]
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"ARINMA GECESİ"
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Fenerbahçe açısından çok hayırlı bir akşam oldu. Umut Nayir de dahil ismen var cismen yok isimlerden 'arınma gecesi' olarak değerlendirilirse nefis bir ders gecesi olarak anarız bu geceyi. Yok yazının başında anlattığım tepkisizlik-vazgeçememezlik-duygusallık baskın çıkarsa geçmiş olsun. Unutulmamalı ki Konferans Ligi yarı finaline yetmeyen kadro lige de yetmez.. (HABERTÜRK)
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