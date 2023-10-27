Spor yazarları Fenerbahçe'nin Ludogorets galibiyetini değerlendirdi

"İŞİ DAHA SIKI TUTMALI"

ENGİN VEREL: "İsmail Kartal, ligde çok fazla şans veremediği oyuncularına Ludogorest karşısında şans vererek, onlara da güvendiğini gösterdi. Bu doğru bir yöntem gibi görünse de Avrupa'daki ilerleyen turlarda Fenerbahçe'nin ligde istikrarı yakalamış oyuncuları tercih etmesi daha akıllıca olur diye düşünüyorum. Çünkü özellikle hücumlarda oyuncuların anlaşamadıklarını gördük. Bu daha çok birlikte maç oynamanın getirdiği bir eksiklik olarak göze çarpıyordu. Fenerbahçe grupta ilk devreyi 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Bu 3 maçtan ikisini evinde, birini deplasmanda oynadığını hatırlatmak lazım. Yani ikinci etapta hem Danimarka hem Bulgaristan deplasmanına çıkacak. Grup liderliğini korumak için ikinci etapta işi daha da sıkı tutması gerekecek." [Akşam]