Spor yazarları Beşiktaş'ın kupadaki Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın gollerini ikinci yarıda oyuna giren Jackson Muleka kaydetti. Spor yazarları Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi...
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"BEŞİKTAŞ ADINA GÜZEL ADIM"
ALİ GÜLTİKEN: ''Muleka'nın attığı 2 gol hem yapılış itibariyle hem de kalite olarak çok güzeldi. Vuruş becerisindeki seviye dolasıyla Muleka'yı ayrıca kutlamak gerekiyor. Bu maçtaki başarısının yanında kenarda beklerken de takımına ve oyuna saygısını kaybetmeden forma bekleyen bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu seviyede en çok ihtiyacı olan şey kazanma duygusuydu. Bunu da Muleka sahaya yansıttı. Ligdeki üçüncülük hedefiyle beraber kupada da hala devam ediyor olabilmek, Antalyaspor gibi zor bir rakibi geriden gelip geçebilmek Beşiktaş adına çok güzel adımlar.'' [Sabah]
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"HAYALET TAKIMI UYANDIRDI"
ATTİLA GÖKÇE: ''Fernando Santos’un kendinden kopuk hayalet takımı nasıl uyandıracağını merak ediyordum. Galiba devre arasında buldu o adamı: Muleka… Rasicha’nın ortasında topa kafa uzattı. Kolay ve sade bir vuruşla hem ev sahibi takımı, hem de kendi arkadaşlarını sarstı. O golden sonra Beşiktaş futbolu hatırlar gibi oldu. Tempo yükseldi. Karşılıklı ataklarla maç Kupa maçına döndü.… Ve son dokunuşlar: İlki uzak mesafeden Kaptan Cenk Tosun’un yaptığı harika uzun orta, akıllı asist… Nasıl gördü orada Muleka’yı? Nasıl sezdirdi arkadaşına topu atacağını. Ve usta işi vuruş. Muleka, kaleci Helton’un üzerine vurmadı topu. Sola doğru geçip boşalan kaleye atıverdi.'' [Milliyet]
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"NEDEN TRANSFER OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
OKTAY DERELİOĞLU: ''İki sene önce kadroya katılan Jackson Muleka, kendisinden beklenen performansı bu maçta sergiledi ve Beşiktaş, güzel bir geri dönüşle turu kazandı. Muleka, geldiğinden beri belki de ilk kez neden Beşiktaş'a transfer olduğunu gösterebildi. Umarım böyle devam eder." [Takvim]
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"HER MAÇ KAHRAMAN LAZIM"
TURGAY DEMİR: ''Santos çaresiz, elindekilerle en iyisini yapmaya çalışıyor. İkinci yarıda Muleka ve genç Emrecan'ın sürdü sahaya ve işler biraz düzeldi. Rashica daha iyi oynamaya başladı, ortada daha iyi pas yapıldı ve sonuç olarak sezon başından beri herkese saç baş yolduran Muleka çıktı ve maçın kahramanı olup günü ve turu kurtardı. Beşiktaş, ZTK'da güç-bela da olsa yoluna devam ediyor ama bu böyle ne kadar gider, orasını tahmin etmek hem çok zor, hem çok kolay! Her maç birkaç kahraman çıkması lazım! Bakalım çıkacak mı!?'' [Fotomaç]
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"SANTOS 'YA HERRO YA MERRO' DEDİ"
ERCAN TANER: ''Ligde ve kupada rakiplerin savunmalarına sorsalar hangi takımdan çekinmiyorsunuz diye, açık ara önde çıkar Beşiktaş ankette. Santos güya bizim pırıl pırıl gençlerimiz var onları oynatırız demiş. Servis edilmişti bu haber sosyal medyada. Nerede bu gençler? İstanbul’da mı unuttunuz? Sınavları var ondan kadroda yoklar herhalde. Hocanın ağzından demeçler yayılırsa o işten hayır çıkmaz benden söylemesi. Muleka’nın attığı golden sonra Antalyaspor oyunu tek kaleye çevirdi ama savunmayı unuttu. Yine Muleka, Cenk’in asistiyle işi bitirdi. Dün akşam Beşiktaş’ın forması tur atladı. Bu takım nasıl düzelecek bilmiyorum.'' [SÖZCÜ]
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"MULEKA SONUCU BELİRLEDİ"
SİNAN VARDAR: ''Beşiktaş ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başladı. Rebiç ve Umut Meraş'ın yerine oyuna Muleka ve Emrecan dahil oldu. Oyuna etkisi değişiklikler sonrası değişen Beşiktaş 60. dakikada Rashica ile bulduğu fırsatı değerlendiremedi. Yine Rashica'nın güzel ortasına 71. dakikada Muleka kafayı vurdu ve durumu eşitledi. Dakika 88'de Cenk'in akıllıca pasını yine tamamlayan Muleka oldu ve sonucu belirledi.'' [Fotomaç]
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"ÇEKİRGE MİSALİ"
OĞUZHAN GENÇ: Trabzonspor maçında yokları oynayan Beşiktaş, Semih'in becerisiyle kazanmıştı, Antalya'da da aynı görüntüde Muleka ipten alan isim oldu. Sezonun en kritik maçı kazanıldı belki ama bu "oyunsuzluk" hep bir kurtarıcıya muhtaç. Kalan sayılı saatlerde bir ya da iki transfer gelecek mi göreceğiz ancak bu kadro ile bu gemi limana yanaşabilir mi, şimdilik zor görünüyor. (Habertürk)
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