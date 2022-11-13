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Başakşehir Galatasaray maçı spor yazarları yorumları: Galatasaray patlama yaptı ve... - GS haberleri

Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek büyük sükse yaparken, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları, sarı-kırmızılıların performansıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Başakşehir-Galatasaray maçının yazar yorumları...

Giriş: 13.11.2022 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • "OYUNCU KALİTESİNİN ÖNEMİ GÖRÜLDÜ"

    İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray, az gol yiyen Başakşehir’i farklı yenerek lige damgasını vurdu. Maç biraz daha oynansa skor çift hanelere ulaşabilirdi. Sarı-Kırmızılı takım adına alınan muhteşem bir sonuç sürpriz oldu açıkçası.  Okan Buruk, takımını her geçen hafta daha iyi noktalara taşıyor. İşin kötü tarafı işler oturmuş ve iyi giderken araya gidilmesi oldu. 

  • Sarı-Kırmızılı takımın attığı gollerdeki organizasyon ders çıkarılacak pozisyonlar olarak akılda kaldı. Farklı skorun alındığı maçta, oyuncu kalitesinin de ne kadar önemli olduğunu gördük.  Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğun en önemli adayı olduklarını da bir kez daha ortaya koydular. 

  • "BAŞARININ MİMARI ÖZBEK VE BURUK"

    Serkan Korkmaz (Fotomaç): Okan Buruk'un Galatasaray'ının birine patlayacağı çok belliydi. "Galatasaray gol atamıyor", "Galatasaray bireysel yetenekle kazanıyor", "Okan Hoca Ocak ayını görmez", "Icardi yatmaya gelmiş", "Kerem bitmiş" gibi cümlelerin hepsi dün akşam Başakşehir'de çimlere gömüldü. 

  • Yepyeni bir yönetim, yepyeni ve geç bir araya gelmiş bir kadroyla ligin ilk yarısındaki sarı kırmızılar için "başarılı" demek zorunluluktur. Bu başarının da iki tane mimarı var; Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk hoca…  

  • "GALATASARAY PATLAMA YAPTI"

    Tunç Kayacı (Fanatik):  Okan Buruk Başakşehir’deki düşüşü savunmadaki özgüven eksikliğini iyi analiz etmiş.  İstatistikler rakamsal veriler sizi aldatabilir. Galatasaray ilk yarıda topu Başakşehir’e verdi ama ceza sahasına sokmadı. Üstelik rakibin tuzağına düşmedi ve ön bölgede kontrollü baskıyla da hataya zorladı. Nitekim bu oyun düşüncesi biri penaltıdan 3 gol getirdi. 

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