"BURUK 'KEŞKE ARA OLMASAYDI' DİYEBİLİR"

Cem Dizdar (Fanatik): Maç önü tahmin dahi edilemeyecek bir skor ve oyun çıktı ortaya… Peki neden böyle oldu? Kanımca belirleyici ilk etken Başakşehir’in kadro tercihiydi. Ligin kudretli takımlarından Başakşehir’de kafalar hayli karışmış olmalı. Hatay maçında bazı oyuncuların performansından dert yanan Belözoğlu’nun kadro tercihi ve sahadaki takım davranışı gelecek için alarm niteliğinde sanki! Kazanarak ilerleyen Galatasaray’da Okan Buruk, Dünya Kupası arası için ‘’Keşke olmasaydı’’ diyebilir ancak Emre Belözoğlu bu arayı bir nefes alma, gözden geçirme bağlamında mutlulukla karşılamış olmalı.