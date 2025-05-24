Spor yapanlar neden sürekli muz yer? Mucizevi bir sporcu besini olan muzun faydaları ve antrenmana etkisi | Sağlık Haberleri

Spor yapanlar neden sürekli muz yer? Mucizevi bir sporcu besini olan muzun faydaları ve antrenmana etkisi | Sağlık Haberleri

Bazı besinler vardır bunlar hem kolay tüketilebilir olmasıyla hem yüksek besin öğelerine sahip olmasıyla hem de sağlığımız üzerinde iyileştirici etkileri olmasıyla mucizevi besin, süper besin olarak bilinen ve kabul edilen besinlerdir. Bu besinleri yakından tanımak ve onlara beslenme listemizde daha fazla yer vermek günlük hayat kalitemizi ciddi oranda arttırır.

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Süper besin olarak bildiğimiz besinlerden biri de meyvelerin en sevilenlerinden, tatlıların vazgeçilmezlerinden, bebeklerin ve sporcuların olmazsa olmazlarından muzdur. Özellikle sporcu beslenmesiyle ilgilenenler her taşın altından muzun çıkmasına artık alışmıştır ama muzun neden bu kadar çok tercih edildiğini bilmeyenler de var. Muzun sporcular arasında çok fazla tüketilmesini birkaç maddeyle açıklamaya çalışalım...

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SPOR ÖNCESİ MUZ TÜKETİMİ

Muz, kaliteli karbonhidrat kaynaklarından biridir. Karbonhidrat sporcular için hayati öneme sahiptir çünkü spor esnasında ihtiyaç duyulan enerjiyi vücuda sağlayan karbonhidratlardır. Antrenman öncesi tüketilen muz kaslara temel enerji kaynağı olan glikozu doğrudan verir. Bu da antrenmanın performansının artmasına yardım eder.

Ayrıca muzun karbonhidrat oranı ne kadar yüksekse yağ oranı o kadar düşüktür ve lif açısından da orta düzeyde lifli meyvelerdendir. Yani spor esnasında enerjinin düşmesine, şişkinlik yaşanmasına olanak vermez. Bir diğer etkisi de muzun karbonhidratların enerjiye çevrilmesinde önemli görevi olan B6 zengini olmasıdır.

SPOR SONRASI MUZ TÜKETİMİ Karbonhidratlara sadece spordan önce ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorsanız sizin de spor hakkında yanlış bilgileriniz var demektir. Antrenman esnasında boşalan glikoz depolarının spor sonrası tüketilen kaliteli karbonhidratlarla hızlıca yeniden doldurulması ve bir sonrası antrenmana vücudun hazırlanması oldukça önemlidir. Muz burada yine işinize yarar. Ayrıca antrenman esnasında hasar gören kasların onarımında da görev alan muz yüksek potasyum içeriği sayesinde antrenmandan sonra yaşanacak kas kramplarının da önüne geçer. BESİN DEĞERİ YÜKSEK AMA KALORİSİ YÜKSEK DEĞİL Sporcular için besleyiciliği yüksek ama kalorisi düşük besinler mucize gibi bir şeydir. Muz da böyle besinlerden biri... Orta boy bir muz yaklaşık 105 kaloridir ve yaklaşık 27 gram karbonhidrat içerir. Ayrıca sadece karbonhidrat açısından değil lif açısından da verimlidir. Aynı şekilde orta boy bir muzda yaklaşık 3 gram lif, 1.3 gram protein ve çok az miktarda yağ vardır. Bir diğer mucizevi etkisi olan potasyum da bir orta boyda yaklaşık 422 mg bulunur bu kaslar için krampları azaltmakta büyük ölçüde işe yarar. Bir orta boy muz ile günlük B6 vitamini ihtiyacınızın yüzde 25'ini karşılarsınız!

SİNDİRİMİ KOLAYDIR VE KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR Muzun lifli yapısı sporcular için oldukça önemli olan sindirim sorunlarının meydana gelmesine engel olur. Lifli yapısıyla kolay olsa da uzun süreli bir sindirim yolculuğu olan besinlerden biri olan muz bu özelliği sayesinde uzun süre tok hissedilmesini sağlar. Bu da gereksiz kalori alımına engel olarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Hem düşük kalorili hem kolay sindiriliyor hem de uzun süre tok tutuyor! Daha ne olsun... Muz, hem tatlı ihtiyacını giderecek tatlı doygunluğu verir hem de içeriğindeki triptofan aminoasidi ve B6 vitamininin yardımıyla serotonin salgılanmasını kolaylaştırır. Kendinizi daha iyi hissetmenize olanak tanır.