30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’deki bazı spor salonlarında üyelerin giriş-çıkış kontrolünü biyometrik veri işleyerek yapılmasıyla ilişkin olarak kritik bir karara imza atıldı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, spor salonu hizmeti sunan iki ayrı şirketin, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünde el-avuç okutma sistemine geçilmesi, kaydı tutulan üyelere ait vesikalık fotoğraf, son ziyaret saati gibi bilgilerin herkesin görebileceği bir TV ekranında yansıtılması gibi biyometrik verileri de içeren bazı özel nitelikli kişisel verileri işlemesi ve bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edildiğinden şüphe duyulması üzerine ilgili kişilerce Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) yapılan ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçti.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre sözkonusu şikayetleri inceleyen Kurul, spor salonlarının hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilere ilişkin giriş kontrolünün alternatif yollar ile sağlanması mümkün iken kişilerin biyometrik veri niteliğindeki avuç içi izi verisinin alınmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesi ile bağdaşmadığına hükmetti.
Kurul, avuç içi izi verisinin işlenmesi için kişilerden açık rızalarının alınması yoluna gidebileceği ancak açık rıza verilmemesi durumunda kulüp hizmetlerinden yararlanamadıkları dikkate alındığında, üyelerden alınan açık rızanın kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Kanunun 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında spor salonu şirketleri hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
‘ACİLEN YOK EDİN!’
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bu maddesine göre veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar para cezası verilebiliyor.
İlgili spor salonlarının veri sorumluları tarafından bugüne kadar işlenen ve muhafaza edilen el, parmak ve avuç izi ile ilgili verilerin “acilen” yok edilmesine hükmeden KVKK, spor kulüplerinden giriş çıkış kontrolünün ve kulüp içerisindeki güvenliğin temini noktasında kulüp hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilere ilişkin giriş kontrollerinin biyometrik verileri işlemenin haricinde alternatif yollar ile sağlanmasını, biyometrik veri ile giriş çıkış işlemleri yapılmasının ve biyometrik veri işlemenin “ivedilikle” durdurulmasını istedi.
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