Spor Öncesi ve Sonrası Beslenme Önerileri: Spordan Önce ve Sonra Nasıl Beslenir?

Burada önemli olan spordan istenilen performansın sağlanmasıdır. Pek çok kişi yediklerine dikkat ettiği için kas kütlesini arttırarak egzersiz performansını kuvvetlendirmektedir. Diğer yandan spor yapmak vücuda ekstra bir yük getireceğinden yeterli ve dengeli beslenme olmadan spordan istenilen verimin alınabilmesi mümkün değildir.

Özellikle spor yapan kişilerin aç kalması çok yanlıştır. Spor yapan kişilerin yeteri kadar beslenmemesi halsiz kalmalarına ve spordan istedikleri performansı elde edememelerine neden olur. Bu içeriğimizde spor öncesi ve sonrası beslenme önerileri: spordan önce ve sonra nasıl beslenilir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

Spor Öncesi Beslenme

Spor öncesi beslenme verimli bir spor programı için çok önemlidir. Çünkü spor anında kas geliştirmek aslında beslenme ile ilgilidir. Spordan önce doğru ve yeterli beslenmeyen kişiler spor yaparken kaslarından kaybederek güçsüz kalabilirler.

Buradan da anlaşılacağı üzere spor öncesi beslenme özel olmalıdır. Uzmanlar spor yapan kişileri bu konuda düzenli olarak uyarırlar. Spordan önce alınacak belli miktarda protein ve karbonhidrat vardır. Bunların düzenli olması spordan istenilen performansın elde edilmesini sağlar.

Spor Sonrası Beslenme

Spor yapan herkes özel bir beslenme programı uygulaması gerektiğini bilmelidir. Hem spor öncesi hem de spor sonrası beslenme oldukça önemli görülmektedir. Spor sonrası beslenmeye dikkat edilmesi kas yapımında son derece gereklidir. Egzersiz esnasında enerji sağlanabilmesi için “glikojen” depoları tüketilerek kaslardaki protein parçalanmaktadır.

Bu kaybedilen ve boşalan depoların spor sonrası yeniden doldurulması gerekmektedir. Spor sonrası beslenmesine dikkat eden kişilerin kaslarında kayıp azalmaktadır. Bununla beraber hızlı bir şekilde yeni kaslar üretilmektedir. Kaslara oluşabilecek hasar da önlenmektedir. En önemlisi boşalan “glikojen” depoları yeniden dolmaktadır.

Spordan Sonra Ne Yemeli?

Spordan sonra ne yemeli? Diye merak edenler için sıraladık; makarna, yeşil sebze, tatlı ya da normal patates, yulaf ezmesi, esmer pirinç, doğal protein ya da protein tozu, yumurta beyaz, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, deniz ürünleri, tavuk göğsü, yağlı kuruyemişler ve avokado.

Spordan Önce Ne Yemeli?

Spordan önce ne yemeli? Diye merak edenler için sıraladık; tam tahıllı ekmek, yumurta beyazı, muz, yoğurt ve kuru meyve.

Antrenman Öncesi ve Sonrası Beslenme Listesi

Antrenman öncesi ve sonrası beslenmesi listesi için ilk olarak antrenman öncesi yenmesi gerekenleri sıraladık; patates, fıstık ezmesi, muz, elma, yoğurt, kuruyemiş. Antrenman sonrası için ise; ızgara tavuk göğsü/buharda pişmiş sebze, kuruyemiş ve kuru meyveli kinoa, proteinli içecekler, iki yumurtadan yapılan omlet.

Spordan Kaç Saat Sonra Yemek Yenir?

Spor sonrası beslenme çok önemlidir. Spordan sonra kaslar yıkılmakta ve “glikojen” depolarında boşalma olmaktadır. Bunların doldurulması için yemek yenmelidir. Kasların gereksinin duyduğu besinler verilmezse yeni kaslar oluşmaz ve yıkım devam eder. Bu yüzden spordan sonra ortalama otuz dakika içinde mutlaka yemek yenmelidir.

Spordan Sonra Hangi Protein Alınmalı?

Spordan sonra hangi protein alınmalı? Diye merak edenlere bitkisel ve hayvansal proteinin beraber alınmasının daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde denge sağlanmış olur.

Fitness Yaptıktan Sonra Ne Yenmeli?

Fitness yaptıktan sonra ne yenmeli? Sorusu pek çok kişinin aklını kurcalamaktadır. Aslında fitness sonrasındaki öğün dengeli olmalıdır. Yeteri kadar yağ, karbonhidrat ve protein öğünde mutlaka bulunmalıdır.

Kilo Vermek İçin Spordan Sonra Ne Yenir ve İçilir?

Kilo vermek için spordan sonra ne yenir ve içilir? Sorusunu soranlara öncelikle suyu aksatmamaları gerektiğini söyleyebiliriz. Ortalama bir litre suyun aralıklı şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Bunun dışında bitkisel ve hayvansal protein de dengeli bir şekilde yenmelidir.